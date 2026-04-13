Serena Brancale: “Sanremo? Io come Giorgia”. E prepara una canzone speciale per De Martino La cantante ha parlato dell’esperienza al Festival, aprendo a un’altra partecipazione e (forse) a un posto nella giuria di X Factor al posto di Achille Lauro

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Serena Brancale non si ferma. A poco più di un mese dalla sua seconda esperienza consecutiva al Festival di Sanremo, infatti, la cantante pugliese ha pubblicato il suo nuovo album e si prepara a una lunga tournée estiva. Il sogno, però, potrebbe essere la ‘tripletta’ all’Ariston, dove l’anno prossimo sbarcherà l’amico Stefano De Martino. Non è da escludere nemmeno un futuro in tv, magari nella giuria di X Factor al posto di Achille Lauro. Serena ha parlato di tutti questi scenari in una lunga intervista a Il Messaggero, dove si è raccontata tra passato, presente e futuro. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Serena Brancale sul Festival di Sanremo: la delusione e il ‘rilancio’ con Stefano De Martino

Dopo il 24esimo posto del 2025 con ‘Anema e core’, che l’ha riportata sulla cresta dell’onda, Serena Brancale si è classificata al nono posto al Festival di Sanremo 2026. Un ottimo risultato che, tuttavia, ha lasciato un po’ di amaro in bocca, come da lei stesso ammesso in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. "Mi sono sentita un po’ come Giorgia l’anno scorso" ha confessato Serena, ricordando la delusione della collega per il sesto posto nel 2025. Poi, però, l’apertura: "Comunque lo rifarei anche domani". Per la cantante si tratterebbe della terza kermesse consecutiva ma, a partire dal 2027, ci sarà un nuovo conduttore e direttore artistico come Stefano De Martino. "È un caro amico. Lo stimo. Con lui feci Bar Stella su Rai 2" ha raccontato Serena Brancale, parlando sia del suo ultimo album sia di quello che potrebbe il brano da presentare al conduttore di Affari Tuoi per Sanremo 2027: "Gli è piaciuta l’anima folk di Sacro. Vorrei portargli qualcosa di speciale. Ne riparliamo più avanti, però"

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Il futuro a X Factor al posto di Achille Lauro e il retroscena su Simona Ventura

Se da un lato non è dunque da escludere la terza partecipazione consecutiva al Festival di Sanremo dell’amico Stefano De Martino, dall’altro nel futuro della carriera di Serena Brancale ci potrebbe anche essere la tv. Per lei, infatti, si parla di un possibile approdo nella giuria di X Factor, al fianco di Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani: "Sarebbe bellissimo. A me piacerebbe. Sono un ex insegnante. Ho lavorato per otto anni in una prestigiosa scuola di musica romana. È il mio ruolo preferito, quello dell’insegnante. Mi piace aiutare i ragazzi a capire come vogliono essere, cosa vogliono mettere in evidenza della loro musica. Il lavoro che puoi fare su un ragazzo di vent’anni è straordinario. Io l’ho fatto in primis su di me". Nello show targato Sky la cantante raccoglierebbe l’eredità dell’uscente Achille Lauro, ma si presenterebbe anche una ‘rivincita’ dopo essere stata scartata nel 2009 da Simona Ventura: "Mi presentai con Non mi chiedermi di Paola Cortellesi. Mi disse che non ero credibile. Aveva ragione lei. Avevo 20 anni, ero acerba. Dopo quel ‘no’ lasciai Bari e mi iscrissi al Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila. Probabilmente se fossi entrata a X Factor a vent’anni non sarei arrivata dove sono oggi".

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