Serena Brancale si riscatta dopo l'ingiustizia di Sanremo: nuovo album e super-tour in arrivo. Ecco le date

Serena Brancale è pronta a ripartire dopo un Festival di Sanremo ottimo, ma dal sapore dolceamaro. Tra le favorite alla vigilia della kermesse, l’artista ha commosso con il brano dedicato alla madre, ma si è dovuta accontentare di un nono posto in classifica. Ora, il suo percorso riparte dal nuovo album "Sacro, in uscita il 10 aprile prossimo a quattro anni dall’ultima fatica musicale. E a seguire partirà un super-tour in giro per l’Italia e per l’Europa. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Serena Brancale, il nuovo album "Sacro" per dimenticare Sanremo

Archiviate le fatiche sanremesi, con un pizzico di amarezza per il risultato finale, Serena Brancale è già pronta a riprendere in mano la sua carriera. Il suo nuovo, attesissimo album "Sacro" uscirà il 10 aprile prossimo, nel segno della continuità e dell’innovazione musicale. Il nuovo disco parla di appartenenza e libertà, di carne e spiritualità, di festa e introspezione. Un progetto che unisce al suo interno nu-soul, jazz, R&B e tradizione mediterranea, in un suono inconfondibile che da anni rappresenta la firma sonora dell’artista pugliese.

L’album arriva dopo un anno ricco di soddisfazioni per la Brancale. Nel 2025 "Anema e Core" aveva fatto ballare gli italiani raccogliendo il disco di platino, seguito dalla hit "Serenata" con Alessandra Amoroso, altro platino e colonna sonora dell’estate. A Sanremo 2026, invece, è arrivato l’omaggio commovente alla madre scomparsa, che è valso a Serena il Premio della Sala stampa "Lucio Dalla", il Premio Lunezia e il Premio TIM. Mentre nella serata cover, al fianco di Gregory Porter e DELIA, la cantante ha reinterpretato "Bésame Mucho" unendo con eleganza jazz, soul e cantautorato puro.

Il "Sacro Tour" di Brancale da Londra a Bari

In parallelo all’uscita del nuovo disco, parte per Brancale il "Sacro Tour", un viaggio che inizierà il 30 aprile a Londra e si chiuderà nel mese di ottobre nella sua Bari, toccando alcune delle location più suggestive d’Italia e d’Europa.

Ecco tutte le date:

30 aprile – Londra – Centre di Islington

– Centre di Islington 11 maggio – Madrid – Sala Villanos

12 maggio – Barcellona – La Nau – Local d’assaig

6 giugno – Lamezia Terme (CZ) – Palalamezia

12 giugno – Palermo – Teatro di Verdura

13 giugno – Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

17 giugno – Capannori (LU) – "Ma la notte sì!" (Area Verde)

11 luglio – Taormina (ME) – Teatro Antico

14 luglio – Napoli – Arena Flegrea

16 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival

21 luglio – Cernobbio (CO) – Lake Sound Park Festival (Villa Erba)

26 luglio – Siena – Fortezza di Siena

31 luglio – Ostuni (BR) – Luce Festival (Arena Bianca – Foro Boario)

6 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE) – Emozioni in Musica

8 agosto – Diamante (CS) – Fatti di musica (Teatro dei Ruderi di Cirella)

4 settembre – Macerata – Sferisterio

3 ottobre – Bari – Palaflorio.

