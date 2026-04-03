Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Serena Brancale canta con Levante e Delia, l'omaggio (struggente) al Sud che sarà un tormentone. Di cosa parla “Al mio paese”

La cantate pugliese ha firmato un tormentone assicurato con la complicità di due colleghe d'eccezione. Il brano anticipa l'album "Sacro" in uscita il 10 aprile prossimo.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Serena Brancale
IPA

Era diventata virale ancora prima di uscire, e ora che è ufficialmente disponibile, non fa che confermare le aspettative. "Al mio paese" di Serena Brancale, Levante e Delia è già il brano dell’estate, un inno al Sud e alle radici che entra in testa dal primo ascolto e non ti lascia più. Bastano pochi secondi di ritornello per capire il perché: tre voci diverse (e uniche) restituiscono un solo, grande affresco del Sud Italia. E il risultato è un tormentone assicurato. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Serena Brancale, il nuovo tormentone con Levante e Delia

Serena Brancale è pugliese, Levante e Delia siciliane. Tre artiste, tre identità forti e riconoscibili, che nel nuovo singolo "Al mio paese" scelgono di non scomparire l’una nell’altra, ma di costruire qualcosa di unico insieme. È un equilibrio vero, il loro, in cui la Puglia sensuale si mischia alla Sicilia più viscerale, senza perdere l’immediatezza e l’orecchiabilità delle migliori hit estive.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Una collaborazione che, in un panorama musicale in cui le donne faticano il doppio per essere protagoniste, comunica qualcosa di molto preciso: si può lavorare insieme, invece di ‘combattere’ per la vetta delle classifiche, stare insieme senza che nessuna venga diminuita. E la complicità tra le tre, nel bellissimo video del brano, è evidente e stupefacente. Molto più forte di una qualsiasi dichiarazione di intenti.

Il significato e il testo di "Al mio paese"

"Al mio paese" parla di chi vive lontano dalla propria terra, in una città estranea e con la nostalgia di qualcosa di indefinibile. La casa, appunto, che per Brancale, Delia e Levante è quel Sud in cui il tempo sembra essersi fermato: le signore sedute fuori dall’uscio, le feste di paese, le lenzuola stese sui balconi, i parenti che non accettano un "no" a cena. Un omaggio a tutto il Sud fino a Sorrento, luogo magico dove si mescolano ricordi e sapori genuini.

Ma il brano di Brancale è anche pura energia, ritmo frenetico e un ritornello da ballare in spiaggia. Anticipa l’album "Sacro" dell’artista pugliese, in uscita il prossimo 10 aprile, per completare il discorso aperto a Sanremo 2026 con "Qui con me". Un progetto che espande ulteriormente l’idea di connessione che da anni guida il lavoro di Serena: tra intimo e popolare, tra terra e spiritualità. In un’intersezione continua di generi, lingue e identità.

Ecco un breve estratto dal nuovo singolo con Delia e Levante:

Mi sento una gitana per la strada

Le notti in metropolitana

Mi manchi, ma domani torno a casa

E finalmente sto con te

Incominciano le ferie quando torno al mio paese

Le Madonne nelle chiese quando torno al mio paese

Con le luci sempre accese, quando torno al mio paese

Le signore sulle sedie quando torno al mio paese

Tra le piazze sempre piene quando torno al mio paese.

Potrebbe interessarti anche

Serena Brancale

Serena Brancale si riscatta dopo l'ingiustizia di Sanremo: nuovo album e super-tour in arrivo. Ecco le date

Serena Brancale è pronta a ripartire dopo un Festival di Sanremo ottimo, ma dal sapo...
Arisa

Chi vince Sanremo 2026, la prima serata cambia tutto: Serena Brancale delude, boom di Arisa e nuovo favorito

Una coppia scala le previsioni dei bookmakers e sorpassa la favorita alla vigilia. S...
Serata cover sanremo chi vince

Sanremo 2026, chi vince la serata cover: TonyPitony ribalta le quote, Sal Da Vinci c’è (ma occhio a Patty Pravo)

Sanremo 2026 si prepara alla serata Cover: TonyPitony sorprende le quote, Sal Da Vin...
Sanremo 2026, Serena Brancale diventa la favorita e Morgan sbarca con il toto-squalifica

Sanremo 2026, quote ribaltate: Serena Brancale favorita e arriva il toto-squalifica con Morgan

Dopo l'annuncio dei duetti, gli equilibri sono cambiati e ora è l'artista pugliese a...
Tim Battiti Live Spring 2026, il cast completo di Michelle Hunziker

Tim Battiti Live Spring 2026 sembra Sanremo, da Sal Da Vinci a Serena Brancale: cast completo e date dei concerti

La conduttrice, insieme ad Alvin, è pronta per le tre serate evento registrate sul p...
Nuovo album Patty Pravo - Recensione Opera

Sanremo, a Patty Pravo le logiche di mercato non sono mai interessate: Opera non è il suo disco più sperimentale, ma è coraggioso. Recensione

Pur essendo poco commerciale, l’album contiene un paio di perle che con la giusta pr...
Pagelle nuovi singoli 3 aprile 2026

Ditonellapiaga è ormai senza freni, la vera regina di Sanremo è lei, ma Giorgia e Tiziano Ferro fanno sognare: le pagelle del 4 aprile 2026

Venerdì di nuovi singoli in radio e una cascata di proposte che spazia dai duetti il...
Alex Belli e Delia Duran

Fiocco blu per Alex Belli e Delia Duran, nato il loro primogenito: ecco come si chiama e i dettagli dell'annuncio

Un sogno inseguito per cinque anni, tra speranze, paure e percorsi sfiorati, che ogg...
Serena e Nicole Brancale

Serena Brancale, chi era la mamma Maria: la morte improvvisa e l'esibizione da brividi sul palco del Festival di Sanremo 2026

Un momento catartico per Serena Brancale, che trasforma il suo dolore in musica: tut...

Salute

Malattia di Alzheimer

Quali sono le cure possibili e le strategie di assistenza ai malati

LEGGI

Personaggi

Serena Brancale

Serena Brancale
Levante

Levante
Rosalia

Rosalia
Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963