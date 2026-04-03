Serena Brancale canta con Levante e Delia, l'omaggio (struggente) al Sud che sarà un tormentone. Di cosa parla “Al mio paese” La cantate pugliese ha firmato un tormentone assicurato con la complicità di due colleghe d'eccezione. Il brano anticipa l'album "Sacro" in uscita il 10 aprile prossimo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Era diventata virale ancora prima di uscire, e ora che è ufficialmente disponibile, non fa che confermare le aspettative. "Al mio paese" di Serena Brancale, Levante e Delia è già il brano dell’estate, un inno al Sud e alle radici che entra in testa dal primo ascolto e non ti lascia più. Bastano pochi secondi di ritornello per capire il perché: tre voci diverse (e uniche) restituiscono un solo, grande affresco del Sud Italia. E il risultato è un tormentone assicurato. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Serena Brancale, il nuovo tormentone con Levante e Delia

Serena Brancale è pugliese, Levante e Delia siciliane. Tre artiste, tre identità forti e riconoscibili, che nel nuovo singolo "Al mio paese" scelgono di non scomparire l’una nell’altra, ma di costruire qualcosa di unico insieme. È un equilibrio vero, il loro, in cui la Puglia sensuale si mischia alla Sicilia più viscerale, senza perdere l’immediatezza e l’orecchiabilità delle migliori hit estive.

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Una collaborazione che, in un panorama musicale in cui le donne faticano il doppio per essere protagoniste, comunica qualcosa di molto preciso: si può lavorare insieme, invece di ‘combattere’ per la vetta delle classifiche, stare insieme senza che nessuna venga diminuita. E la complicità tra le tre, nel bellissimo video del brano, è evidente e stupefacente. Molto più forte di una qualsiasi dichiarazione di intenti.

Il significato e il testo di "Al mio paese"

"Al mio paese" parla di chi vive lontano dalla propria terra, in una città estranea e con la nostalgia di qualcosa di indefinibile. La casa, appunto, che per Brancale, Delia e Levante è quel Sud in cui il tempo sembra essersi fermato: le signore sedute fuori dall’uscio, le feste di paese, le lenzuola stese sui balconi, i parenti che non accettano un "no" a cena. Un omaggio a tutto il Sud fino a Sorrento, luogo magico dove si mescolano ricordi e sapori genuini.

Ma il brano di Brancale è anche pura energia, ritmo frenetico e un ritornello da ballare in spiaggia. Anticipa l’album "Sacro" dell’artista pugliese, in uscita il prossimo 10 aprile, per completare il discorso aperto a Sanremo 2026 con "Qui con me". Un progetto che espande ulteriormente l’idea di connessione che da anni guida il lavoro di Serena: tra intimo e popolare, tra terra e spiritualità. In un’intersezione continua di generi, lingue e identità.

Ecco un breve estratto dal nuovo singolo con Delia e Levante:

Mi sento una gitana per la strada

Le notti in metropolitana

Mi manchi, ma domani torno a casa

E finalmente sto con te

Incominciano le ferie quando torno al mio paese

Le Madonne nelle chiese quando torno al mio paese

Con le luci sempre accese, quando torno al mio paese

Le signore sulle sedie quando torno al mio paese

Tra le piazze sempre piene quando torno al mio paese.

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