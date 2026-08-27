Serena Brancale, concerto in Sicilia e Sardegna (lo stesso giorno): scoppia la polemica e salta la data Il nome della cantante era stato inserito tra le ipotesi per il Settembre oristanese, ma il 19 settembre sarà a Taormina: l’entourage smentisce e scoppia la polemica

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Un concerto annunciato e poi smentito nel giro di poche ore. È quanto accaduto a Serena Brancale, il cui nome era stato associato al programma del Settembre oristanese per il prossimo 19 settembre. Peccato che proprio quella sera la cantante pugliese sia attesa a Taormina, in Sicilia, tra i protagonisti dei Taormina Music Awards. A fare chiarezza sulla vicenda è stata la ricostruzione de L’Unione Sarda: a Oristano non c’era ancora un accordo definitivo con l’artista e, soprattutto, non è stata Serena Brancale ad annunciare il concerto. Il suo nome era comparso nell’ambito delle discussioni dell’amministrazione comunale, prima che arrivasse la smentita del suo entourage.

Serena Brancale e il concerto a Oristano: cosa è successo

Il caso è nato martedì pomeriggio, al termine della riunione della Giunta comunale. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, tra le ipotesi per il programma del Settembre oristanese c’era anche un concerto di Serena Brancale, previsto per il 19 settembre e organizzato con la collaborazione della Pro Loco. La serata avrebbe dovuto essere a pagamento e seguire quella dedicata agli artisti emergenti, programmata per il 18 settembre. La notizia, però, è durata pochissimo: a poche ore dalla sua diffusione è arrivata la smentita dell’entourage della cantante. Il punto centrale della vicenda è quindi uno: Brancale non aveva annunciato personalmente alcun concerto a Oristano. Il suo nome era stato preso in considerazione dall’amministrazione nell’ambito delle proposte ancora in valutazione, senza che fosse stato raggiunto un accordo definitivo. A confermarlo è stato anche il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, che ha precisato come si trattasse di una "proposta di delibera" e che quello di Brancale fosse soltanto "uno di quelli sui quali abbiamo discusso". La presenza della cantante pugliese a Taormina il 19 settembre, in occasione dei Taormina Music Awards, ha quindi fatto definitivamente saltare l’ipotesi del concerto in Sardegna nella stessa data.

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Serena Brancale, salta il concerto: era già successo con i The Kolors

La vicenda si inserisce in un programma già finito al centro delle polemiche per la concomitanza con la Sagra della bottarga di Cabras. Un problema che aveva già riguardato anche i The Kolors, il cui concerto era stato spostato per evitare la sovrapposizione con un altro evento. A intervenire è stato Massimiliano Daga, esponente della minoranza in Consiglio comunale a Oristano, che ha criticato la gestione dell’amministrazione, parlando di «ennesima dimostrazione di un’amministrazione poco virtuosa» e di un tentativo "piuttosto goffo» di trovare un artista «per riempire un contenitore che ai più appare vuoto". Per ora, quindi, Serena Brancale resta fuori dal programma, mentre il calendario del Settembre oristanese deve ancora essere definito ufficialmente.

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