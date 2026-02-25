Serena Brancale, chi era la mamma Maria: la morte improvvisa e l'esibizione da brividi sul palco del Festival di Sanremo 2026 Un momento catartico per Serena Brancale, che trasforma il suo dolore in musica: tutto sul ricordo della madre scomparsa, la canzone che porta a Sanremo e il ruolo della sorella.

Il ritorno di Serena Brancale al Festival di Sanremo non è soltanto un nuovo capitolo artistico, ma un momento personale importante. Dietro la scelta di portare sul palco il brano Qui con me c’è l’indissolubile legame con la madre, Maria De Filippis, scomparsa nel 2020 dopo una grave malattia. Un’assenza che ha segnato la cantante nel profondo e che ora trova espressione in una canzone che è una confessione e dichiarazione d’amore, cantata ieri sera all’Ariston con una interpretazione maestosa al termine della quale la cantante barese è scoppiata a piangere.

Chi era Maria De Filippis, la madre di Serena Brancale

Maria De Filippis non è stata soltanto la madre di Serena Brancale, ma ha anche inciso profondamente sulla sua formazione artistica e umana. Di origini italo-venezuelane, musicista e insegnante, ha cresciuto le figlie in una casa dove la musica era all’ordine del giorno. È stata lei a trasmettere a Serena il rigore dello studio e la libertà dell’espressione: "Mia mamma mi ha trasmesso la passione per la musica. Lei era tutto, la festa a casa. Era quella che ci spronava a studiare", ha raccontato la cantante durante un’intervista a Verissimo, spiegando di essere stata accompagnata da lei nel percorso di studi fino al diploma al Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila.

La malattia e la perdita

Nel 2020 la vita di Serena Brancale è stata sconvolta dalla scomparsa della madre, venuta a mancare improvvisamente a causa di una grave malattia. La notizia fu condivisa dalla stessa artista sui social. Da quel momento si è aperta una ferita che, come lei stessa ha ammesso, non si è mai davvero chiusa. Serena ha spesso parlato della madre come di una presenza che continua a esistere, seppur in una forma diversa: "Oggi è il mio angelo. Lei c’è in tutte le cose che faccio, mi aiuta a pensare meglio. Io la sento, so che è sempre al mio fianco, in tutto". Dopo la scomparsa della moglie, il padre Agostino Brancale è diventato un punto di riferimento ancora più saldo per Serena e per la sorella Nicole: "Con lui parlo tantissimo e mi fa tanto ridere, è il mio Checco Zalone di casa", ha raccontato la cantante.

Sanremo 2026: la canzone di Serena Brancale per la madre

Il brano Qui con me nasce proprio da questa assenza e dal bisogno di trasformarla in presenza attraverso la musica. Non è stato un percorso immediato. "Ci ho messo 6 anni per arrivare a questo, è una lettera a mia madre. Ho avuto bisogno di tanto silenzio, ci sono tanti respiri nella canzone e nei respiri c’è tanta musica. Quest’anno non ho nessuna maschera, non gioco. La verità è quello che porterò sul palco, mi farà emozionare moltissimo". Se in passato aveva portato all’Ariston un brano diverso per tono e atmosfera, oggi la scelta è netta: "Non è neanche un brano nostalgico, bensì una cura. Io continuo a cantare per mia madre". Anche la sorella Nicole, docente di pianoforte, sarà al suo fianco durante la kermesse, come direttrice d’orchestra. Un modo per celebrare insieme Maria. Parlando della madre, Serena ha confidato: "La sento ancora accanto a me, mi guardo le mani e il sorriso e vedo esattamente delle cose. C’erano delle cose che non sopportavo nel suo modo di parlare e sono diventata esattamente come lei, c’è del tragicomico. Solo ora capisco alcuni suoi consigli".

