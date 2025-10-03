Serena Bortone, clamoroso ritorno su Rai 1: la frecciata di Caterina Balivo non passa inosservata Tra gli ospiti fissi del nuovo programma di Elisa Isoardi Bar Centrale, c'è anche la conduttrice e giornalista lontana da più di un anno dal piccolo schermo, e le reazioni non mancano

Serena Bortone torna in tv ed è un ritorno che fa rumore, e provoca pure qualche immancabile polemica.

Al via domani alle 14 su Rai Uno il nuovo format pomeridiano Bar Centrale, condotto da Elisa Isoardi. Una sorta di giro d’Italia con un inviato sul territorio, che ogni settimana darà voce ai frequentatori dei bar della provincia italiana in dialogo con lo studio di Roma dove a intrattenere il pubblico, insieme alla conduttrice, che fa il suo ritorno in studio dopo i vagabondaggi di Linea Verde, ci saranno alcuni ospiti fissi in veste di opinionisti. Tra questi spicca il nome di Serena Bortone.

La giornalista torna dunque in tv a più di un anno dall'"incidente" del 25 aprile, che le è costato il programma Che Sarà, che ogni sabato sera, in access prime time teneva compagnia al pubblico. Un programma arrivato dopo l’allontanamento da Rai Uno, dove con il suo salotto pomeridiano Oggi è un altro giorno faceva ottimi ascolti. Dopo il passaggio improvviso su Rai Tre, l’avventura televisiva di Serena Bortone si era bruscamente fermata quando, in occasione della Festa della Liberazione, la conduttrice aveva invitato lo scrittore Scurati a leggere un suo monologo dedicato all’antifascismo.

Seguì uno scontro durissimo con la dirigenza Rai che si concluse con Serena Bortone passata dalla tv alla radio, Radio 2 precisamente, dove ha un programma quotidiano.

Elisa Isoardi presentando il suo programma alla stampa ha detto di essere felicissima di accogliere nel suo Bar Centrale Serena Bortone che porterà il suo mondo e il suo punto di vista nella trasmissione, così come gli altri "avventori fissi" (Davide Rondoni, Rosanna Lambertucci e Gigi Marzullo), e ha aggiunto con i giornalisti che l’invito a partecipare alla giornalista è arrivato anche ricordando le tante ospitate di Elisa Isoardi nel suo programma del pomeriggio, che hanno cementato un rapporto non solo di colleganza ma di fiducia reciproca e amicizia.

Una buona notizia dunque, per i tanti che hanno sempre apprezzato lo stile di Serena Bortone: diretto, asciutto, ma anche accogliente, capace di mixare toni e temi, brava sia a gestire arene infuocate come quello di Agorà, che salotti tra confidenze e intrattenimento come quello delle due del pomeriggio di Rai Uno, fascia oraria adesso presidiata da La Volta Buona di Caterina Balivo.

E agli occhi più attenti e maliziosi non è sfuggita una strana reazione social della conduttrice campana che suona proprio come una frecciatina pungente alla ex padrona di casa del primo pomeriggio di Rai Uno. Fa notare Giuseppe Candela che, mentre c’è lo streaming della conferenza stampa di Bar Centrale e Elisa Isoardi nomina "Serena", dando per scontato il cognome Bortone, visto che la notizia era già ufficiale da giorni, sui canali social di Caterina Balivo spunta un post che dice poco per dire tutto e recita: "Ma chi è Serena? Così mi preparo per domani…" ovvero per il giorno in cui avrebbe avuto ospite Isoardi per parlare del nuovo format. Una battuta voluta come una frecciatina ironica o addirittura autoironica? I commentatori web, come loro solito, non hanno dubbi.

