Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Serena Autieri da brividi in questa commedia su RaiPlay che scalda il cuore

L'attrice napoletana, assieme a Fabio De Luigi è diretta da Alessandro Siani in Si accettano miracoli, commedia virata sui toni della favola

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Serena Autieri vi emozionerà con questa commedia che scalda il cuore su Raiplay
RaiPlay

Dopo la favola comica de Il principe Abusivo, Alessandro Siani prosegue l’attività da regista con la sua seconda fatica, Si accettano miracoli, commedia del 2015 con Fabio De Luigi e Serena Autieri, disponibile in streaming senza costi su RaiPlay. La bionda attrice napoletana, dopo Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni e Ambo di Pierluigi Di Lallo, continua con le commedie, in cui può far sfoggio di tutta la sua verve umoristica. Si tratta anche dell’ultimo film in cui compare Camillo Milli, l’indimenticato Marchese Barambani in Fantozzi contro tutti e il presidente Borlotti della Longobarda in L’allenatore nel pallone.

La trama di Si accettano miracoli in streaming su RaiPlay con Serena Autieri

Fulvio Canfora (Siani), rampante colletto bianco in carriera, è un tagliatore di teste professionista e senza scrupoli, che lavora per una grande multinazionale. La crisi sta portando l’azienda a ridurre drasticamente il personale, ma per Fulvio le cose vanno bene, fino a che lui stesso non viene licenziato e poi arrestato perchè ha aggredito il proprio capo. Rilasciato sotto la custodia del fratello Germano (De Luigi), ha l’obbligo di prestare servizio sociale nella casa famiglia della sua parrocchia nel piccolo comune di Rocca di Sotto, dove vive anche sua sorella Adele (Autieri). Fulvio, inizialmente restio a tornare nel borgo da cui anni prima era fuggito, lontano dalla modernità, salvo poi accorgersi che anche lì la crisi è arrivata e tutti se la passano un po’ male. L’uomo decide così di inventarsi un miracolo per risollevare le sorti del paesino…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Qualche problema nella narrazione

Se da un lato Alessandro Siani si conferma un comedian nato, con tempi comici sempre azzeccati e battute pungenti, a soffrire un po’ in Si accettano miracoli è lo storytelling. Il ritmo generale e la connessione tra le scene potevano essere migliori e, soprattutto, ci si dimentica a tratti di raccontare una storia e di spiegare chi sono i vari personaggi e perchè si trovano lì in quel momento. Lampante è il caso del personaggio di Adele, interpretato dalla sempre ottima e frizzante Serena Autieri, che sembra un po’ messo a caso e senza un reale obiettivo.

Funziona Fabio De Luigi nelle vesti del prete, un po’ per la sua naturale verve, meno la accennata liaison tra Fulvio e Chiara (Ana Caterina Morariu), che funge quasi unicamente da pretesto per Siani per lanciare in camera qualche balbettio innamorato sulla scia del suo modello, Massimo Troisi. I toni e le atmosfere da favola finiscono per andare un po’ a discapito delle pure risate, sebbene, alla fine, si rida.

Dove vedere Si accettano miracoli con Serena Autieri in streaming

Se vi abbiamo incuriosito riguardo questa commedia favolistica diretta da Alessandro Siani, trovate Si accettano miracoli con Serena Autieri in streaming senza costi nel catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche

Semplicemente Fiorella anticipazioni ospiti 10 settembre 2025

Semplicemente Fiorella Mannoia, il concerto evento su Rai 1: scaletta, ospiti, chi canta stasera

Semplicemente Fiorella va in onda stasera, mercoledì 10 settembre, su Rai 1, con tan...
stasera in tv 4 settembre

Stasera in tv (4 settembre): la musica di Alessandra Amoroso (col pancione) contro Alessandro Siani

I programmi da vedere in tv giovedì 4 settembre 2025: su Rai 1 c'è l'ultimo film del...
Edoardo Leo in streaming su Netflix con Gli uomini d'oro

Edoardo Leo su RaiPlay con una storia vera e tragicomica

L'attore romano assieme a Fabio De Luigi e a Giampaolo Morelli porta al cinema la br...
Ascolti 4 settembre 2025

Ascolti tv ieri (4 settembre): clamoroso Scotti, La Ruota fa tripletta e batte ancora De Martino e Affari Tuoi

Il film di Alessandro Siani vince la prima serata col 17,2% di share, Alessandra Amo...
Veleno con Luisa Ranieri in streaming su RaiPlay

Luisa Ranieri è su RaiPlay con un "western campano" ad alta tensione: l'ennesima prova magistrale di carattere e carisma

L'attrice napoletana porta in scena un dramma basato su una storia vera e ambientato...
Michelle Hunziker - Nino Tronchetti Provera

Michelle Hunziker, estate d’amore con Nino Tronchetti Provera: baci e passione in alta quota

La bella conduttrice sta vivendo a pieno la relazione con il nuovo compagno e, dopo ...
Serena Rossi su RaiPlay con Io sono Mia

Serena Rossi riporta in vita la diva italiana su RaiPlay

L'attrice napoletana presta magnificamente il volto a Mimi Mia Martini in un film co...
Stefano De Martino su RaiPlay con Il giorno più bello

De Martino convince anche al cinema: su RaiPlay il suo debutto

Il conduttore di Affari tuoi brilla anche su RaiPlay: sulla piattaforma streaming c'...
Altri padri in streaming su RaiPlay

Quando gli uomini sono vittime di violenza domestica: su RaiPlay un film che fa riflettere

L'attrice toscana affronta il tema della violenza domestica in Altri padri, film del...

Personaggi

La conduttrice Serena Autieri

Serena Autieri
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Simone Montedoro

Simone Montedoro
Signora Coriandoli

Signora Coriandoli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963