Serena Autieri da brividi in questa commedia su RaiPlay che scalda il cuore L'attrice napoletana, assieme a Fabio De Luigi è diretta da Alessandro Siani in Si accettano miracoli, commedia virata sui toni della favola

Dopo la favola comica de Il principe Abusivo, Alessandro Siani prosegue l’attività da regista con la sua seconda fatica, Si accettano miracoli, commedia del 2015 con Fabio De Luigi e Serena Autieri, disponibile in streaming senza costi su RaiPlay. La bionda attrice napoletana, dopo Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni e Ambo di Pierluigi Di Lallo, continua con le commedie, in cui può far sfoggio di tutta la sua verve umoristica. Si tratta anche dell’ultimo film in cui compare Camillo Milli, l’indimenticato Marchese Barambani in Fantozzi contro tutti e il presidente Borlotti della Longobarda in L’allenatore nel pallone.

La trama di Si accettano miracoli in streaming su RaiPlay con Serena Autieri

Fulvio Canfora (Siani), rampante colletto bianco in carriera, è un tagliatore di teste professionista e senza scrupoli, che lavora per una grande multinazionale. La crisi sta portando l’azienda a ridurre drasticamente il personale, ma per Fulvio le cose vanno bene, fino a che lui stesso non viene licenziato e poi arrestato perchè ha aggredito il proprio capo. Rilasciato sotto la custodia del fratello Germano (De Luigi), ha l’obbligo di prestare servizio sociale nella casa famiglia della sua parrocchia nel piccolo comune di Rocca di Sotto, dove vive anche sua sorella Adele (Autieri). Fulvio, inizialmente restio a tornare nel borgo da cui anni prima era fuggito, lontano dalla modernità, salvo poi accorgersi che anche lì la crisi è arrivata e tutti se la passano un po’ male. L’uomo decide così di inventarsi un miracolo per risollevare le sorti del paesino…

Qualche problema nella narrazione

Se da un lato Alessandro Siani si conferma un comedian nato, con tempi comici sempre azzeccati e battute pungenti, a soffrire un po’ in Si accettano miracoli è lo storytelling. Il ritmo generale e la connessione tra le scene potevano essere migliori e, soprattutto, ci si dimentica a tratti di raccontare una storia e di spiegare chi sono i vari personaggi e perchè si trovano lì in quel momento. Lampante è il caso del personaggio di Adele, interpretato dalla sempre ottima e frizzante Serena Autieri, che sembra un po’ messo a caso e senza un reale obiettivo.

Funziona Fabio De Luigi nelle vesti del prete, un po’ per la sua naturale verve, meno la accennata liaison tra Fulvio e Chiara (Ana Caterina Morariu), che funge quasi unicamente da pretesto per Siani per lanciare in camera qualche balbettio innamorato sulla scia del suo modello, Massimo Troisi. I toni e le atmosfere da favola finiscono per andare un po’ a discapito delle pure risate, sebbene, alla fine, si rida.

Dove vedere Si accettano miracoli con Serena Autieri in streaming

Se vi abbiamo incuriosito riguardo questa commedia favolistica diretta da Alessandro Siani, trovate Si accettano miracoli con Serena Autieri in streaming senza costi nel catalogo di RaiPlay.

