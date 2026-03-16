Serale Amici 25, rivoluzione totale: quattro giudici (con polemica). Chi sono e perché il pubblico è furioso Per la prima volta nel talent show di Maria De Filippi ci sarà un quartetto alla giuria: ad annunciarlo i profili social del programma (con tanto di indizi)

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Manca meno di una settimana al via del Serale di Amici 25 e tutti (o quasi) sono pronti ai nastri di partenza. Tra i ‘segreti’ da svelare più attesi di questa 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi c’è sicuramente la giuria, che presenterà una novità assoluta: come annunciato dai profili social del programma, infatti, per la prima volta vedremo quattro giudici. Chi saranno? Da Emma Marrone ad Amadeus, non mancano gli indizi. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 25, la giuria del Serale: la novità dei quattro giudici

Il prossimo 21 marzo partirà ufficialmente il Serale di Amici 25 e, tra la novità più attese, c’è indubbiamente la giuria ‘extra-large’. Come annunciato dai profili social del talent show di Maria De Filippi, infatti, per la prima volta nella storia del programma ci saranno quattro poltrone e quattro giudici. Negli ultimi giorni – com’è noto – sono circolati tantissimi nomi, alcuni con sempre più insistenza: Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia sembravano essere i favoriti per un ‘ricambio generazionale’ totale, poi sono spuntati Alessandro Cattelan, Elisa e Gigi D’Alessio. Qualcuno sostiene che quest’ultimo sia un nome sicuro, visto che recentemente avrebbe annullato un concerto programmato per un giovedì (giorno in cui si registra la puntata di Amici). Con una giuria composta da quattro giudici, inoltre, non è da escludere che possa essere confermato il terzetto dello scorso anno Amadeus–Cristiano Malgioglio–Elena D’Amario con una novità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’account ufficiale di Amici, tuttavia, ha anche fornito alcuni grossi indizi su quelli che saranno i nuovi giudici del Serale. "Colleziona modellini di aerei" è il primo e in tanti parlano di Cristiano Malgioglio (ma occhio a Cattelan o Gigi D’Alessio), "New York è la città del suo cuore" il secondo ed Emma Marrone (che in passato ha studiato nella Grande Mela, così come Elena D’Amario) è la favorita, "Uno speciale portafortuna" con l’immagine di Spongebob farebbe pensare ad Amadeus, che non ha mai", mentre "Un importante ricordo da Nuova Delhi" con l’immagine di un elefante secondo alcuni potrebbe fare riferimento a un tatuaggio di Malgioglio.

La reazione dei social: il timore del pubblico di Amici

La novità della giuria composta da quattro giudici – come anticipato – non è stata presa benissimo da tutti. In parte si tratta di una scelta per fare fronte al cambio di regolamento (che già suscitò non poche polemiche) che ha alzato il numero degli allievi partecipanti al Serale, d’altra parte rischia di creare molte situazioni di impasse (per esempio due ‘sì’ contro due ‘no’) che potrebbero essere stati volute solo per allungare il programma. "Ma così nel giudizio di una sfida può esserci il pari merito", "Così i voti saranno sempre in parità e annullano le sfide", "Si rischia parità sovente" si legge sui social, e ancora: "Ah sono 4 così potete fare il pareggio", "Nche senso 4??? Come possono essere mai pari", "Forse fanno come in passato 4 fissi e uno extra per serata o vogliono fare i parimerito per allungare il tutto".

Potrebbe interessarti anche