Serale Amici 25, la rivoluzione fa flop e torna Amadeus: pubblico in subbuglio Dopo tanti indizi e ipotesi viene confermata la giuria dello scorso anno del talent show di Maria De Filippi (con la new entry Gigi D’Alessio): proteste soci

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nessun ultimo colpo a sorpresa da parte di Maria De Filippi. A poco più di 48 ore dall’inizio del Serale di Amici 25, infatti, c’era tanta curiosità e atteso intorno al nome del quarto giudice della nuova giuria ‘extra-large’ composta da quattro membri. Dopo tanti presunti indizi e ipotesi, invece, è arrivata la conferma del ritorno di Amadeus. Oggi si terranno le registrazioni della prima puntata della fase finale del talent show e il conduttore dovrebbe tornare a sedersi sulla sua poltrona. Di fatto viene confermata in toto la giuria dello scorso anno con l’aggiunta di Gigi D’Alessio (Alessandro Cattelan avrà invece un ruolo inedito); una scelta che ha generato malcontento tra gli appassionati, soprattutto sui social. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 25, la giuria del Serale: torna anche Amadeus

Da Emma Marrone a Irama fino a Rossella Brescia e anche Elisa, in tantissimi si erano sbizzarriti coi nomi per la tanto attesa ‘rivoluzione’ della giuria del Serale di Amici. Nessun colpo di scena (o quasi), invece, per quella che sarà la fase finale della 25esima edizione del talent show. Maria De Filippi ha infatti confermato il trio dello scorso anno e ampliato la giuria con l’aggiunta di un quarto giudice, Gigi D’Alessio, unica new entry. La decisione non è particolarmente andata giù ad alcuni appassionati, che si aspettavano quantomeno un altro ‘cambio’ con l’arrivo di Alessandro Cattelan. Quest’ultimo ha invece chiarito che sarà in studio, ma in vesti del tutto inedite. Il tanto atteso nome del quarto e ultimo giudice, quindi, non è stato altro che Amadeus, che torna per la seconda stagione consecutiva ad Amici (proprio come faceva pensare uno dei quattro indizi social lasciati dalla produzione del programma) e affiancherà Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario.

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La reazione dei social ad Amadeus quarto giudice di Amici: le proteste

Se la conferma di Cristiano Malgioglio non era stata accolta con grande entusiasmo sui social, quella di Amadeus sta generando non poco malcontento tra gli appassionati sul web. In tanti si aspettavano un nome a sorpresa che, invece, non è arrivato, facendo di fatto crollare l’hype accumulato in questi giorni. "Che pagliacciata, una settimana con questi indizi, e alla fine la giuria è la stessa dello scorso anno", "Tutta sta ca**ta degli indizi pareva chissà quale rivoluzione e alla fine sono gli stessi dell’anno scorso, ok", "Mi fa ridere che si siano inventati tutte queste cose, hype, ecc. e sono gli stessi dello scorso anno" si legge sui social, e ancora: "Praticamente abbiamo gli stessi dell’anno scorso + D’Alessio? Capisco", "Se è veramente Amadeus rido. Tutti questi teatrini fra cui video ed indizi con gli immagini per la stessa giuria dell’anno scorso con l’aggiunta di Gigi. Programma alla deriva".

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