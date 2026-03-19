Serale Amici 25, la rivoluzione fa flop e torna Amadeus: pubblico in subbuglio
Dopo tanti indizi e ipotesi viene confermata la giuria dello scorso anno del talent show di Maria De Filippi (con la new entry Gigi D’Alessio): proteste soci
Nessun ultimo colpo a sorpresa da parte di Maria De Filippi. A poco più di 48 ore dall’inizio del Serale di Amici 25, infatti, c’era tanta curiosità e atteso intorno al nome del quarto giudice della nuova giuria ‘extra-large’ composta da quattro membri. Dopo tanti presunti indizi e ipotesi, invece, è arrivata la conferma del ritorno di Amadeus. Oggi si terranno le registrazioni della prima puntata della fase finale del talent show e il conduttore dovrebbe tornare a sedersi sulla sua poltrona. Di fatto viene confermata in toto la giuria dello scorso anno con l’aggiunta di Gigi D’Alessio (Alessandro Cattelan avrà invece un ruolo inedito); una scelta che ha generato malcontento tra gli appassionati, soprattutto sui social. Scopriamo tutti i dettagli.
Amici 25, la giuria del Serale: torna anche Amadeus
Da Emma Marrone a Irama fino a Rossella Brescia e anche Elisa, in tantissimi si erano sbizzarriti coi nomi per la tanto attesa ‘rivoluzione’ della giuria del Serale di Amici. Nessun colpo di scena (o quasi), invece, per quella che sarà la fase finale della 25esima edizione del talent show. Maria De Filippi ha infatti confermato il trio dello scorso anno e ampliato la giuria con l’aggiunta di un quarto giudice, Gigi D’Alessio, unica new entry. La decisione non è particolarmente andata giù ad alcuni appassionati, che si aspettavano quantomeno un altro ‘cambio’ con l’arrivo di Alessandro Cattelan. Quest’ultimo ha invece chiarito che sarà in studio, ma in vesti del tutto inedite. Il tanto atteso nome del quarto e ultimo giudice, quindi, non è stato altro che Amadeus, che torna per la seconda stagione consecutiva ad Amici (proprio come faceva pensare uno dei quattro indizi social lasciati dalla produzione del programma) e affiancherà Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La reazione dei social ad Amadeus quarto giudice di Amici: le proteste
Se la conferma di Cristiano Malgioglio non era stata accolta con grande entusiasmo sui social, quella di Amadeus sta generando non poco malcontento tra gli appassionati sul web. In tanti si aspettavano un nome a sorpresa che, invece, non è arrivato, facendo di fatto crollare l’hype accumulato in questi giorni. "Che pagliacciata, una settimana con questi indizi, e alla fine la giuria è la stessa dello scorso anno", "Tutta sta ca**ta degli indizi pareva chissà quale rivoluzione e alla fine sono gli stessi dell’anno scorso, ok", "Mi fa ridere che si siano inventati tutte queste cose, hype, ecc. e sono gli stessi dello scorso anno" si legge sui social, e ancora: "Praticamente abbiamo gli stessi dell’anno scorso + D’Alessio? Capisco", "Se è veramente Amadeus rido. Tutti questi teatrini fra cui video ed indizi con gli immagini per la stessa giuria dell’anno scorso con l’aggiunta di Gigi. Programma alla deriva".
Potrebbe interessarti anche
Serale Amici 25, rivoluzione totale: quattro giudici (con polemica). Chi sono e perché il pubblico è furioso
Per la prima volta nel talent show di Maria De Filippi ci sarà un quartetto alla giu...
Serale Amici 25, Cattelan c’è: “Ma non in giuria”. Cosa farà, pasticcio social e bufera su Malgioglio
Il conduttore ha annunciato il ritorno di Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio in g...
Serale Amici 25, Maria De Filippi ribalta la giuria: “Elisa e Gigi D’Alessio”, il retroscena
Stando agli ultimi rumor i due cantanti sarebbero i nuovi giudici: calano le quotazi...
Serale Amici 25, svelata la giuria: fuori Amadeus, De Filippi arruola due nuove stelle (tra i fischi del web). Perché
Sono stati ufficialmente svelati i nomi dei volti noti che, a partire da sabato 21 m...
Amici 25, rivoluzione al Serale: Cuccarini con Peparini e Pettinelli-Lo, squadre ribaltate e le novità del regolamento
L’inizio ufficiale della fase finale del talent show di Maria De Filippi è anticipat...
Amici 25, Maria De Filippi progetta l’addio clamoroso: ha già scelto il suo erede (dalla Rai). Chi la rimpiazza
La conduttrice starebbe pensando a un nuovo nome per la giuria del Serale del talent...
Amici 25, anticipazioni: gara ‘sospesa’ e caos regolamento prima del Serale. Cosa succede
L'ultima puntata prima del Serale sarà un omaggio agli allievi e ai loro percorsi al...
Serale Amici 25, i 17 concorrenti ammessi e l’incognita sui nuovi giudici: chi potrebbero essere
La fase finale del talent di Canale 5 si prepara a debuttare (con ogni probabilità) ...