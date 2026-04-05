Serale Amici 2026, le pagelle: l’addio ingiusto di Plasma (7), Maria De Filippi fa piangere (9), Canalis e Maupas dov'erano? (5) Non sono mancati i momenti emozionanti, oltre alle polemiche, nella terza puntata di Amici 25, culminata con l'eliminazione di due allievi. Ecco le nostre personalissime pagelle

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si è conclusa la terza puntata del serale di "Amici 25", con l’eliminazione di due concorrenti che erano entrati nel cuore del pubblico, Valentina e Plasma (qui il RECAP di tutto quello che è successo, tra lacrime e polemiche). I momenti emozionanti, come fa tradizione del talent show, non sono mancati, sia quando si è arrivati a comunicare i due addii, ma anche quando Nicola è scoppiato in lacrime improvvisamente ascoltando l’esibizione di Riccardo, che stava interpretando un brano dedicato alla mamma. Quel momento ha fatto rievocare in lui un dolore che è ancora vivissimo, visto che solo poche settimane fa lui ha perso la sua (si era allontanato per un breve periodo dal programma), senza riuscire a tenere a freno le lacrime. Maria De Filippi ha compreso appieno quello che lui stava provando, per questo è corsa da lui per abbracciarlo e dargli un bacio sulla fronte, come una mamma sa fare, capendo bene quando sia la fase più giusta per agire. Un’ulteriore conferma di come la conduttrice sia la marcia in più di un programma costruito a sua immagine e somiglianza.

Tante risate però anche nell’intrattenimento targato Alessandro Cattelan, che si sta calando sempre di più nel suo ruolo, ma anche nello sketch di Enrico Brignano, che ha usato l’ironia per spingerci a riflettere su molte cose che accadono a molti di noi.

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Ecco quindi le nostre le pagelle (personalissime) della puntata del 4 aprile 2026 di "Amici 25".

Amici 25 Serale, puntata 4 aprile 2026: le pagelle

Maria De Fiilippi, una mamma per amica (voto 9). Il suo soprannome è "Queen Mary" e non è certamente casuale, è lei la vera Regina della nostra Tv grazie agli ascolti stellari che riesce sempre a mettere a segno, ma anche grazie ai discorsi tutt’altro che banali che fa in tutti i suoi programmi e che sono già di per sé un motivo per guardarla. Ottimo il suo modo di spronare Valentina a non mollare dopo l’eliminazione, ma anche il dolce bacio sulla fronte che ha voluto dare a Nicola, segno evidente di come lei non sia solo la padrona di casa del talent show, ma una vera guida per tutti. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla, il detto a lei si addice appieno.

Gigi D’Alessio, una punta di diamante, voto 8. È alla sua prima esperienza in veste di giudice ad "Amici", ma ancora una volta Maria De Filippi ci ha visto lungo decidendo di puntare su di lui. I suoi giudizi sono sempre ponderati, anche quando si tratta di mettere in evidenza un errore lo fa con i toni giusti, ben sapendo come sia importante essere imparziali e non illudere ma senza eccessi. Un modo di agire che ha portato sin dalla prima puntata agli ormai noti battibecchi con Anna Pettinelli, a cui ha detto chiaramente di non avere bisogno di qualcuno che gli insegni cosa sia la musica, ma anche in questa occasione incoraggiando Valentina dopo l’eliminazione. Il cantante l’ha spronata, invitandola a mettere da parte le insicurezze che spesso l’hanno frenata pur essendo normali alla sua età, il futuro a suo dire è dalla sua parte. Insomma, un vero padre saggio, quello che serviva in questa edizione.

Plasma, eliminazione ingiusta (voto 7). L’eliminazione del rapper è arrivata a fine puntata, in quel momento Maria ha provato a consolarlo facendogli capire che uscire in questa fase del programma non rappresenta un fallimento, come lui invece pensa. Questo l’ha portata a parlare apertamente della visita fatta con un foniatra per un problema alle corde vocali che lo tormenta da tempo, ma di cui i giudici erano all’oscuro. Fargli fare un guanto di sfida sull’intonazione non è stato quindi così corretto, lui aveva con uno svantaggio non voluto. Pensare che lui potesse vincere il programma era eccessivo, ma serviva agire diversamente.

Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas, belli ma non ballano (voto 5). Gli ospiti di punta di questa puntata di "Amici 25" erano certamente Elisabetta Canalis (alla sua prima volta in un programma di Maria De Filippi) e Nicolas Maupas, coinvolti nel gioco delle password con Alessandro Cattelan. I due non hanno esitato a mettersi in gioco e hanno fatto il possibile per far vincere la propria squadra (a prevalere è stata l’ex velina con Amadeus), ma al di là di questo non hanno fatto molto altro, una presenza quasi sprecata.

Anna Pettinelli, cattiveria gratuita (voto 5). La battuta tagliente non le manca, lo sappiamo da tempo, ma in questa edizione sta spesso esagerando. Nelle scorse puntate non ha esitato ad avere botta e risposta che avrebbe potuto evitare con Gigi D’Alessio, arrivando quasi a sostenere di essere una migliore intenditrice di musica rispetto a lui, ora siamo arrivati a dire di non provare il minimo dispiacere per l’eventuale eliminazione degli allievi che sono avversari alla sua squadra. Certamente la trasmissione rappresenta un’ottima vetrina, non preclude a priori un futuro per chi conclude la sua avventura, ma alcune espressioni appaiono fuori luogo e non sembrano nemmeno ironiche.

Alessandra Celentano, acida (voto 4). Il carattere della maestra più temuta di "Amici" lo conosciamo bene, lei non ama le mezze misure, è convinta che un giudizi negativo sia migliore rispetto a un complimento che porta poi a scontrarsi con una realtà amara, anche se a volte un po’ di diplomazia in più non guasterebbe. Pensare di trovare questa dote in lei è ovviamente impossibile, questo è per lei un vanto, per questo non stupisce lo scontro che ha avuto in puntata con Veronica Peparini in merito al guanto di sfida alla sbarra che ha voluto proporre. Lei era quasi certamente del rifiuto che sarebbe arrivato sull’altro versante, ne ha fatto così motivo di vanto sapendo di avere dalla sua un allievo più completo. Nel suo caso però il detto "il troppo stroppia" sembra applicarsi al meglio, essere trasparenti sì, ma a volte non essere troppo duri non è un male.

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