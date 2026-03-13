Serale Amici 25, Maria De Filippi ribalta la giuria: “Elisa e Gigi D’Alessio”, il retroscena
Stando agli ultimi rumor i due cantanti sarebbero i nuovi giudici: calano le quotazioni di Emma e Irama, Rossella Brescia resta favorita come esperta di ballo
Si avvicina il Serale di Amici 25 e Maria De Filippi, ovviamente, è al lavoro sugli ultimi preparativi. Svelate le nuove squadre, infatti, c’è tanta curiosità e attesa intorno a quella che, con ogni probabilità, sarà una giuria inedita. Gli ‘eredi’ di Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario sembravano dovere essere Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia, ma stando agli ultimi rumor sarebbero salite le quotazioni di Elisa e Gigi D’Alessio. Chi saranno i giudici del talent show il prossimo 21 marzo? Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.
Amici 25, la giuria del Serale: arrivano Elisa e Gigi D’Alessio, la scelta di Maria De Filippi
Messo a punto il nuovo regolamento (non senza polemiche) e svelate le nuove squadre (con le inedite coppie Cuccarini–Peparini e Pettinelli–Lo), Maria De Filippi è al lavoro per mettere a punto quella che sarà la giuria del Serale di Amici 25. I tempi stringono – la data di debutto è fissata per il prossimo 21 marzo, a sfidare Milly Carlucci e il ritorno di Canzonissima – ma ancora non ci sarebbero certezze. Non è affatto da escludere, infatti, che il trio dello scorso anno Amadeus–Cristiano Malgioglio–Elena D’Amario possa essere sostituito in toto. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di tre grandi ‘ex’ come Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia. Stando a quanto rivelato ieri da Amedeo Venza sui social, tuttavia, sarebbero spuntati due nuovi nomi. L’esperto di gossip ha infatti parlato di contatti con Elisa e Gigi D’Alessio: "Ecco i primi due nomi in lizza per occupare la poltrona del Serale di Amici! Elisa e Gigi D’Alessio, ci sono trattative in corso…". Si tratta di due super-nomi per rilanciare un’edizione di Amici fin qui non del tutto convincente: con Elisa, in particolare, Maria De Filippi ha un rapporto speciale e la cantante ha già lavorato nel talent in passato (è stata direttrice artistica/coach della squadra blu dal 2015 al 2018). Per la terza poltrone, invece, resta favorita Rossella Brescia, in quanto in giuria servirà sicuramente un’esperta di ballo come nelle edizioni passate.
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Quando inizia il Serale di Amici: la data del debutto (e della finale)
La fase Serale di Amici 25 prenderà il via la prossima settimana. L’appuntamento è fissato per sabato 21 marzo 2026, ovviamente in prima serata su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity). La fase finale si articolerà in 9 puntate e la finale sarebbe prevista per il 16 maggio, ma con ogni probabilità slitterà per non andare in onda contemporaneamente all’Eurovision Song Contest 2026, nel quale l’Italia sarà rappresentata dal vincitore di Sanremo Sal Da Vinci.
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