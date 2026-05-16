La finale di Amici 25 Serale non va in onda stasera 16 maggio: i motivi del cambio di programmazione Amici 25 non va in onda sabato: finale spostata a domenica 17 maggio in diretta su Canale 5. In prima tv Il Gladiatore 2 al posto del talent

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Niente Amici 25 stasera in Tv – 16 maggio – su Canale 5. La finale del Serale non andrà in onda di sabato sera, il giorno che ha ospitato tutte le puntate finora andate in onda. La decisione riguarda l’ultima e più attesa serata del talent di Maria De Filippi, che slitta eccezionalmente a domani – domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5. Una scelta che servirà anche ad evitare lo scontro diretto con la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026 e preservare così l’attenzione del pubblico in una serata decisiva, completamente costruita attorno al televoto. Al posto del suo talent show, Mediaset proporrà in prima tv il film Il Gladiatore 2, occupando la tradizionale fascia del sabato con un titolo di forte richiamo.

Amici 25, la finale si sposta: perché non va in onda di sabato

La fase serale di Amici 25, partita lo scorso 21 marzo, ha sempre occupato stabilmente il sabato sera di Canale 5, diventando uno degli appuntamenti fissi della stagione televisiva. Tuttavia, per la puntata conclusiva arriva una variazione importante: la finale non andrà in onda sabato ma sarà trasmessa domenica 17 maggio in diretta, sempre in prima serata.

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La scelta non è casuale, ma risponde a una precisa strategia editoriale. Mediaset ha infatti deciso di evitare la concorrenza con l’Eurovision Song Contest, evento che nella stessa serata catalizzerà l’attenzione di un pubblico molto ampio. Trattandosi di una finale completamente in diretta e basata sul televoto, diventa fondamentale garantire la massima partecipazione possibile senza disperdere ascolti e preferenze del pubblico. Al posto del talent, Canale 5 proporrà in prima tv Il Gladiatore 2, assicurando comunque un titolo forte nella serata del sabato. Una mossa già adottata in passato in occasioni simili, che conferma la volontà di evitare scontri diretti con eventi televisivi di grande impatto.

Ascolti in calo e polemiche social: la vigilia complicata della finale

Lo spostamento della finale arriva in un momento non semplice per il programma. Il serale di Amici 25, pur mantenendo spesso la leadership del sabato sera, ha registrato ascolti inferiori rispetto alle edizioni precedenti, con una media che si aggira tra il 22 e il 23% di share. Numeri ancora solidi, ma in calo rispetto al passato. A questo si sono aggiunte anche alcune polemiche esplose sui social dopo la semifinale. Il pareggio nel ballottaggio tra Angie e Lorenzo Salvetti ha infatti portato a una decisione che ha sollevato diverse polemiche sul web: nessuna eliminazione e accesso di entrambi alla finale, lasciando al televoto del pubblico il compito di sciogliere il nodo decisivo.

Una scelta che ha diviso gli spettatori tra chi la considera una soluzione equa e chi, invece, la vede come una forzatura del regolamento. In questo clima, la finale si prepara a partire subito con un televoto decisivo e ad alta tensione, che aprirà ufficialmente la serata conclusiva del talent.

Chi sono i finalisti

I finalisti certi di Amici 25 serale sono Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena, mentre Angie e Lorenzo si contenderanno il posto da quinto finalista tramite televoto a inizio puntata. Sul fronte Auditel, la domenica appare più favorevole: su Rai 1 andrà in onda il film Lapponia I Love You, mentre i rivali principali di Maria De Filippi saranno Fabio Fazio con Che tempo che fa sul Nove e Report su Rai 3, programmi rivolti però a un pubblico differente rispetto a quello di Amici.

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