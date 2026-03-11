Serale Amici 25, i 17 concorrenti ammessi e l’incognita sui nuovi giudici: chi potrebbero essere La fase finale del talent di Canale 5 si prepara a debuttare (con ogni probabilità) il 28 marzo. Ma non è ancora chiaro chi andrà a comporre la giuria di esperti.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il Serale di Amici 25 prenderà il via sabato 28 marzo e i 17 allievi che si sono guadagnati la maglia sono pronti a sfidarsi in prima serata. Un traguardo sudato, ottenuto dopo mesi di esibizioni, sfide e colpi di scena, tra cui la decisione della produzione di abbassare la soglia di accesso da tre a due sì dei professori. Restano però in bilico i nomi dei giudici chiamati a valutare gli allievi. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Serale Amici 25, chi sono i 17 concorrenti ammessi

La lista degli ammessi alla fase finale del programma di Maria De Filippi comprende dieci cantanti e sette ballerini. I primi a strappare l’ambita maglia erano stati Emiliano, Alex, Michele, Angie, Gard e Nicola. Nelle settimane successive si sono poi aggiunti Valentina, Elena, Opi, Plasma, Alessio, Simone, Caterina, Antonio, Riccardo, Lorenzo e Kiara.

Ecco l’elenco dei cantanti ammessi al Serale:

Angie

Caterina

Elena

Gard

Lorenzo

Michele

Opi

Plasma

Riccardo

Valentina

I ballerini al Serale saranno invece:

Alessio

Alex

Antonio

Emiliano

Kiara

Nicola

Simone.

L’unica a non farcela è stata la ballerina Giulia. La decisione è arrivata soprattutto per volere di Alessandra Celentano, che l’ha definita "l’anello debole della classe", ritenendola non ancora pronta per il Serale. Parole dure, che Maria De Filippi stessa ha ritenuto troppo pesanti, prendendo le difese della ragazza in studio. Giulia ha quindi salutato i compagni con compostezza, nonostante le lacrime. "Me lo sentivo…sono contenta di essere solo io a essere stata eliminata. Meglio così", ha detto la ballerina. Poi l’invito a tutti i compagni: "Mi raccomando, ovunque arriverete, sarà una vittoria. Fatelo anche per me". Un congedo che ha commosso la classe intera.

Il mistero dei giudici al Serale

La vera incognita che aleggia sul Serale, adesso, riguarda la composizione della giuria. I nomi non sono ancora stati resi ufficiali, ma le indiscrezioni indicano tre profili ben precisi: Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia. Emma e Irama conoscono benissimo il programma dall’interno, e il loro legame con lo show di Maria De Filippi è rimasto solido nel tempo. Rossella Brescia, invece, porta con sé una preparazione tecnica di alto livello sia nella danza che nel canto, avendo già collaborato con la trasmissione in più occasioni.

Se le indiscrezioni venissero confermate, si tratterebbe di una giuria capace di valutare con competenza sia le performance canore che quelle coreografiche. E garantire così giudizi autorevoli e credibili agli occhi del pubblico.

