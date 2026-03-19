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Serale Amici 25, Cattelan c’è: “Ma non in giuria”. Cosa farà, pasticcio social e bufera su Malgioglio

Il conduttore ha annunciato il ritorno di Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio in giuria, chiarendo che invece lui non rivestirà il ruolo di giudice

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Tra poco più di 48 ore partirà ufficialmente il Serale di Amici 25. Tutto è pronto per la fase finale del talent show di Maria De Filippi e oggi pomeriggio si terranno le registrazioni della prima puntata, che svelerà tutti gli ultimi segreti di questa 25esima edizione. Tra questi, ovviamente, c’è anche la giuria, per la prima volta composta da quattro membri. Dopo l’annuncio di Gigi D’Alessio, Alessandro Cattelan ha anticipato il ritorno di Cristiano Malgioglio (non preso benissimo sul web) e di Elena D’Amario, chiarendo che invece lui non rivestirà il ruolo di giudice, ma sarà comunque presente in studio. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 25, la giuria del Serale: tornano Malgioglio e D’Amario, il nuovo ruolo di Alessandro Cattelan

La data di debutto di sabato 21 marzo 2026 si avvicina e già oggi si terranno le prime registrazioni del Serale di Amici 25. Le novità – come detto – non mancheranno. Dopo il cambio di regolamento che ha alzato il numero di allievi partecipanti alla fase finale, infatti, verrà ampliata anche la giuria, per la prima volta composta da quatto giudici. Maria De Filippi ha svelato la new entry Gigi D’Alessio, mentre ieri pomeriggio Alessandro Cattelan ha annunciato il ritorno di Cristiano Malgioglio e di Elena D’Amario. Un altro candidato per il ruolo di giudice era lo stesso Cattelan, che però – un po’ a sorpresa – ha specificato che sarà in studio, ma non al tavolo della giuria. Un ruolo del tutto inedito, dunque, per lui, che da qualche mese è stato indicato come il possibile erede di Maria De Filippi. Non è da escludere quindi che la padrona di casa possa avere arruolato il collega per averlo al suo fianco per una stagione di transizione. Quel che è certo è che, al momento, manca ancora il nome del quarto giudice.

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La reazione dei social ‘contro’ Malgioglio: il quarto giudice

Con l’annuncio di Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario si sta dunque delineando la nuova giuria di Amici, che verrà svelata al completo nel corso delle registrazioni in programma oggi. Per il ruolo di quarto giudice, tra indizi e ipotesi di depistaggio, la situazione sta un po’ sfuggendo di mano sui social, dove quel che è certo è che il ritorno di Malgioglio non è stato preso benissimo. In tanti si aspettavano una ventata d’aria fresca (si parlava di Emma, Irama o anche Elisa), mentre il giudice sarà presente per la quarta stagione consecutiva. "Speravo che non ci fosse Malgioglio, spero non faccia danni quest’anno", "Di nuovo Malgioglio ma perché", "Ma perché Malgioglio non lo vuole nessuno e voi lo chiamate sempre?", "Basta davvero… sempre Malgioglio in giuria. Possibile che non esistano altre persone competenti?", "Potevano fare due ballerini e due cantanti chiunque al posto di Malgioglio", "Ma non ci sono altri giudici in giro???" si legge tra le (tantissime) critiche sul web. A onore del vero Malgioglio è ormai un ‘fedelissimo’ di Maria De Filippi anche e soprattutto per questioni di target, dal momento che il suo volto è familiare al pubblico più ‘over’ (non certo quello che ha reagito alla notizia sui social) e in grado di ampliare la fascia di pubblico del programma.

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