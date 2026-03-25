Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Serale Amici 25, arriva Belén Rodríguez ma Maria De Filippi perde una star: cosa succede

Come annunciato sui social, la showgirl argentina sarà ospite della seconda puntata della fase finale del talent: altro infortunio per Chiara Bacci, come sta

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Fuochi d’artificio (ma anche intoppi) in vista della prossima puntata di Amici 25. In occasione del secondo appuntamento del Serale, infatti, Maria De Filippi ha deciso di fare le cose in grande e di ‘riportare’ Belén Rodríguez in veste di super-ospite. Notizie molto meno liete arrivano invece dall’infermeria, con Chiara Bacci fermata da un nuovo infortunio; il futuro della ballerina professionista nel talent show è ora in bilico. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 25 Serale, arriva Belén Rodríguez: la super-ospite della seconda puntata

Lo scorso sabato è iniziato il Serale di Amici 25 e Maria De Filippi ha trionfato negli ascolti tv, non riuscendo però a ‘staccare’ la concorrenza di Milly Carlucci e Canzonissima. Ecco perché, in occasione della seconda puntata della fase finale, la conduttrice e padrona di casa Fascino ha deciso di fare nuovamente le cose in grande. Come annunciato sui social dai canali ufficiali del talent show, infatti, la super-ospite del prossimo appuntamento in prima serata sarà Belén Rodríguez. La showgirl argentina tornerà dunque ad Amici, dove è stata ospite fissa nel 2012 (l’edizione in cui conobbe Stefano De Martino) ed è stata più volte protagonista di varie ospitate nel corso degli anni, come accaduto per esempio ad Amici 22 con la sorpresa a Wax.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Infortunio per Chiara Bacci: come sta e cosa succederà ad Amici. Chi la sostituisce

Una notizia molto meno lieta – come anticipato – arriva invece dall’infermeria di Amici 25. Chiara Bacci, infatti, è stata fermata da un altro infortunio. La ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi si era infortunata anche nella scorsa edizione e ora il suo futuro è in bilico; le registrazioni della seconda puntata del Serale si terranno domani giovedì 26 marzo e la sua presenza è quanto mai in dubbio, ma la vera preoccupazione riguarda i prossimi impegni nella fase finale. Ad annunciarlo è stata direttamente Chiara, che sui social ha postato una storia mostrando il suo braccio ingessato, costretta a casa sul divano. Non sono note le cause dell’infortunio, ma si parla di una caduta avvenuta proprio durante le prove. Non è da escludere che la ballerina professionista possa essere sostituita nel corso delle riprese di domani e poi tornare dopo alcuni giorni di riposo.

Potrebbe interessarti anche

Maria De Filippi

Amici 25, slitta l'inizio del serale: Maria De Filippi cambia programma per 'affondare' Milly Carlucci

Mediaset cambia i piani e schiera l’ultima puntata di C’è posta per te contro il deb...
Amici - Maria De Filippi

Serale Amici 25, Maria De Filippi ribalta la giuria: “Elisa e Gigi D’Alessio”, il retroscena

Stando agli ultimi rumor i due cantanti sarebbero i nuovi giudici: calano le quotazi...
amadeus La Corrida finale 25 dicembre

Amadeus resta ad Amici 25, la rivoluzione Serale non c'è più: Maria De Filippi blinda tutti, pubblico in subbuglio

Dopo tanti indizi e ipotesi viene confermata la giuria dello scorso anno del talent ...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni seconda puntata domenica 5 ottobre

Serale Amici 25, si parte: subito tripla eliminazione choc, Annalisa super-ospite, i giudici. Cosa vedremo stasera

Oggi sabato 21 marzo 2026 va in scena la prima puntata della fase finale del talent ...
Milly Carlucci - Canzonissima

Ascolti tv ieri 21 marzo, il Serale di Amici 25 batte Canzonissima (ma non dilaga), Gerry Scotti ribalta Affari Tuoi

Nella prima serata di ieri sfida accesissima tra il Serale del talent Mediaset, al d...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni seconda puntata domenica 5 ottobre

Amici 25, rivoluzione al Serale: Cuccarini con Peparini e Pettinelli-Lo, squadre ribaltate e le novità del regolamento

L’inizio ufficiale della fase finale del talent show di Maria De Filippi è anticipat...
Milly Carlucci e Caterina Balivo

Balivo a Canzonissima, Milly Carlucci esagera: il piano (costosissimo) della Rai per affondare Amici 25

In occasione del ritorno in tv dello show musicale tra i giurati ci saranno anche la...
Milly Carlucci - Arisa

Canzonissima, c’è anche Arisa contro Amici: Milly Carlucci esagera e Maria De Filippi rischia un flop clamoroso

Dopo l’annuncio di Malika Ayane arriva un’altra protagonista dell’ultima edizione de...
Maria De Filippi

Serale Amici 25, i 17 concorrenti ammessi e l’incognita sui nuovi giudici: chi potrebbero essere  

La fase finale del talent di Canale 5 si prepara a debuttare (con ogni probabilità) ...

Compass

Consapevolezza e sostenibilità

Piccole azioni quotidiane che fanno la differenza

LEGGI

Personaggi

Stefano De Martino a Belve

Stefano De Martino
Francesco Saias 'Frasa'

Francesco Saias 'Frasa'
Arisa

Arisa
Giacomo Maiolini

Giacomo Maiolini

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963