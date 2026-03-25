Serale Amici 25, arriva Belén Rodríguez ma Maria De Filippi perde una star: cosa succede Come annunciato sui social, la showgirl argentina sarà ospite della seconda puntata della fase finale del talent: altro infortunio per Chiara Bacci, come sta

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Fuochi d’artificio (ma anche intoppi) in vista della prossima puntata di Amici 25. In occasione del secondo appuntamento del Serale, infatti, Maria De Filippi ha deciso di fare le cose in grande e di ‘riportare’ Belén Rodríguez in veste di super-ospite. Notizie molto meno liete arrivano invece dall’infermeria, con Chiara Bacci fermata da un nuovo infortunio; il futuro della ballerina professionista nel talent show è ora in bilico. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 25 Serale, arriva Belén Rodríguez: la super-ospite della seconda puntata

Lo scorso sabato è iniziato il Serale di Amici 25 e Maria De Filippi ha trionfato negli ascolti tv, non riuscendo però a ‘staccare’ la concorrenza di Milly Carlucci e Canzonissima. Ecco perché, in occasione della seconda puntata della fase finale, la conduttrice e padrona di casa Fascino ha deciso di fare nuovamente le cose in grande. Come annunciato sui social dai canali ufficiali del talent show, infatti, la super-ospite del prossimo appuntamento in prima serata sarà Belén Rodríguez. La showgirl argentina tornerà dunque ad Amici, dove è stata ospite fissa nel 2012 (l’edizione in cui conobbe Stefano De Martino) ed è stata più volte protagonista di varie ospitate nel corso degli anni, come accaduto per esempio ad Amici 22 con la sorpresa a Wax.

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Infortunio per Chiara Bacci: come sta e cosa succederà ad Amici. Chi la sostituisce

Una notizia molto meno lieta – come anticipato – arriva invece dall’infermeria di Amici 25. Chiara Bacci, infatti, è stata fermata da un altro infortunio. La ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi si era infortunata anche nella scorsa edizione e ora il suo futuro è in bilico; le registrazioni della seconda puntata del Serale si terranno domani giovedì 26 marzo e la sua presenza è quanto mai in dubbio, ma la vera preoccupazione riguarda i prossimi impegni nella fase finale. Ad annunciarlo è stata direttamente Chiara, che sui social ha postato una storia mostrando il suo braccio ingessato, costretta a casa sul divano. Non sono note le cause dell’infortunio, ma si parla di una caduta avvenuta proprio durante le prove. Non è da escludere che la ballerina professionista possa essere sostituita nel corso delle riprese di domani e poi tornare dopo alcuni giorni di riposo.

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