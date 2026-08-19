Paso Adelante, la reunion che nessuno si aspettava: il cast storico si riunisce dopo oltre 20 anni (ma stavolta su Netflix). Ecco il motivo A oltre vent'anni dal debutto, la serie cult degli anni Duemila celebra una reunion inattesa: tre volti storici tornano insieme in Senza Giudizio, su Netflix.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Chi ha trascorso i primi anni 2000 incollato alla televisione ricorderà perfettamente la scuola di arti sceniche di Madrid e i suoi studenti. Chi non ha ballato e cantato sulle note di Sámbame, degli Upa Dance? Un fiume di ricordi, è vero, e alcuni fanno venir giù anche qualche lacrima. Ma non prolunghiamoci perché abbiamo una cosa da dirvi. Vent’anni dopo, tre volti amatissimi di Paso Adelante si sono ritrovati sul set di Senza Giudizio (Perdiendo el juicio), il legal drama spagnolo disponibile su Netflix dal 12 giugno 2026 che ha rapidamente conquistato la vetta delle classifiche della piattaforma. Si tratta di Alfonso Lara, Dafne Fernández e Silvia Marty: tre attori che abbiamo apprezzato nella serie cult trasmessa su Italia 1, e che si ritrovano nuovamente, questa volta in un tribunale.

Senza Giudizio, tre volti amatissimi di Paso Adelante si ritrovano nella nuova serie Netflix: di cosa parla

A più di vent’anni dalla messa in onda della serie che li ha resi famosi,Alfonso Lara, Dafne Fernández e Silvia Marty, tre volti storici di Paso Adelante, si ritrovano insieme sul piccolo schermo grazie a Senza Giudizio, il legal drama spagnolo disponibile su Netflix dal 12 giugno 2026. La serie racconta la storia di Amanda Torres, una brillante avvocata che, dopo uno scatto d’ira che rivela il suo disturbo ossessivo-compulsivo, deve ricominciare da capo in un piccolo studio legale. La sua vita viene ulteriormente sconvolta quando la sorella Daniela viene accusata dell’omicidio di Jaime, un uomo legato al passato di Amanda. Nonostante le sue difficoltà psicologiche, Amanda decide di difendere personalmente la sorella insieme al collega Gabriel Ochoa. Contemporaneamente, deve affrontare il difficile divorzio dall’ex marito César Castillo e il dolore per la perdita di un figlio, un trauma che ha contribuito al suo crollo psicologico. Nel cast, guidato da Elena Rivera, i tre ex compagni di Paso Adelante ricoprono ruoli ben distinti:

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Alfonso Lara interpreta Rafa , una figura senior dello studio legale dove approda la protagonista Amanda dopo la sua crisi in aula: un collega di lungo corso che conosce i meccanismi del piccolo studio di Gabriel Ochoa e che diventa un punto di riferimento per la protagonista nel suo difficile reinserimento professionale.

interpreta , una figura senior dello studio legale dove approda la protagonista Amanda dopo la sua crisi in aula: un collega di lungo corso che conosce i meccanismi del piccolo studio di Gabriel Ochoa e che diventa un punto di riferimento per la protagonista nel suo difficile reinserimento professionale. Silvia Marty è Itziar , personaggio al centro della trama orizzontale più intrigante dell’intera stagione, quella legata all’accusa di omicidio che pesa sulla sorella della protagonista, Daniela.

è , personaggio al centro della trama orizzontale più intrigante dell’intera stagione, quella legata all’accusa di omicidio che pesa sulla sorella della protagonista, Daniela. Dafne Fernández veste invece i panni di Sara, un’agguerrita antagonista in ambito giudiziario. Il suo personaggio è la nuova compagna di César, l’ex marito della protagonista Amanda, e lavora nello stesso studio legale di lui: una presenza scomoda che rende ancora più complicata la già tesa relazione tra Amanda e il suo ex.

Paso Adelante, un successo senza tempo

Un Paso Adelante (Paso Adelante, in italiano) è andata in onda sulla rete spagnola Antena 3 dal 2002 al 2005, per sei stagioni e 84 episodi complessivi. In Italia, invece, su Italia 1. Una serie che ha segnato un’intera generazione di telespettatori e che mescola danza, musica e dinamiche emotive tipiche delle serie adolescenziali. Alfonso Lara interpretava Juan Taberner, l’insegnante di musica della scuola, un personaggio dall’animo artistico che soffriva le regole istituzionali e viveva una relazione lunga e travagliata con Ingrid, complicata dall’ombra della sua ex Diana. Era proprio Silvia Marty a interpretare Ingrid Muñoz, ballerina e amica inseparabile di Lola.

Dafne Fernández interpretava invece Marta Ramos, promettente studentessa di danza classica e sorella minore di Adela, insegnante della scuola. Pur essendo di un anno più giovane dei protagonisti principali, Marta era al centro di relazioni importanti con Pedro e poi con Roberto, e nelle ultime stagioni la sua salute e la sua carriera da ballerina vengono messe a rischio a causa di una diagnosi cardiaca.

Dove vedere in streaming Senza Giudizio e Paso Adelante

Se desiderate rivederli in una nuova veste, allora non esitate a guardare Senza Giudizio, in streaming su Netflix. Se siete dei nostalgici e volete rivedere le puntate di Paso Adelante, le trovate sempre sulla stessa piattaforma.

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