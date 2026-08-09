Senza Cri, l’operazione prima di Sanremo: "Avevo paura di espormi all’Ariston". Poi la verità sulla mastectomia Dopo aver mantenuto il riserbo per un anno, l’artista racconta la mastectomia, la paura del giudizio e la libertà ritrovata: "Questo sono io"

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Senza Cri, artista non binario di 26 anni conosciuto dal pubblico televisivo grazie ad Amici e successivamente arrivato sul palco di Sanremo Giovani, ha scelto di raccontare una delle trasformazioni più importanti della propria vita: la decisione di sottoporsi alla mastectomia, un intervento per la rimozione del seno. Un passaggio intimo, affrontato lontano dai riflettori e reso pubblico soltanto dopo un lungo periodo di elaborazione, durante il quale l’artista ha cercato il modo e il momento giusto per condividere la propria esperienza.

Senza Cri, la mastectomia e la paura di esporsi a Sanremo

L’operazione è avvenuta circa un anno fa, ma Senza Cri ha preferito non parlarne immediatamente. La scelta di mantenere il silenzio non è stata dettata dalla volontà di nascondere l’accaduto, bensì dalla voglia di proteggere qualcosa di estremamente intimo dal giudizio esterno. Anche quando è tornato a esibirsi in pubblico, compreso il palco dell’Ariston, l’artista aveva già affrontato il cambiamento del proprio corpo senza però sentirsi pronto a raccontarlo. Sanremo, in particolare, rappresentava un momento delicato: un’esposizione enorme, davanti a un pubblico molto più ampio rispetto a quello incontrato fino a quel momento, proprio come raccontato dall’artista:

"Avevo una paura incredibile di espormi. Non volevo dare questa cosa in mano a un pubblico di persone che l’avrebbe trattata male. Ma oggi mi rendo conto che quel pubblico esiste a prescindere da tutto. Perfetto o meno che tu sia, la gente deve dire sempre qualcosa su di te. Non posso combattere contro i mulini a vento".

L’artista ha imparato a convivere con il giudizio degli altri, scegliendo di raccontare pubblicamente la propria esperienza. "Dopo l’intervento non è cambiato niente. Oggi forse qualcuno può parlare dei miei capezzoli, ma sono sempre la persona che ero prima". A corredo della confessione, l’artista ha condiviso sui social uno scatto a torso nudo accompagnato dalle parole: "Questo sono io".



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Chi è Senza Cri e la libertà ritrovata dopo l’operazione

Senza Cri, 26 anni, si è fatto conoscere grazie alla partecipazione ad Amici nel 2024 e Sanremo Giovani nel 2025. La sua musica racconta anche il percorso di consapevolezza della propria identità, iniziato sin dall’infanzia: A un certo punto ho capito che non corrispondevo al modo in cui mi chiamavano, a ciò che avrei dovuto essere e fare". Nel brano "La mia natura" ha utilizzato il kintsugi come metafora delle proprie ferite, un’immagine tornata anche dopo la mastectomia: "È lì che l’oro ha riempito i tagli". Prima dell’intervento, il binding rappresentava invece una forte limitazione: "Questa pratica significava soffocare. Era un iter che mi toglieva tempo e mi faceva sentire differente".

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