Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Senza Cri, l’operazione prima di Sanremo: "Avevo paura di espormi all’Ariston". Poi la verità sulla mastectomia

Dopo aver mantenuto il riserbo per un anno, l’artista racconta la mastectomia, la paura del giudizio e la libertà ritrovata: "Questo sono io"

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Senza Cri
IPA

Senza Cri, artista non binario di 26 anni conosciuto dal pubblico televisivo grazie ad Amici e successivamente arrivato sul palco di Sanremo Giovani, ha scelto di raccontare una delle trasformazioni più importanti della propria vita: la decisione di sottoporsi alla mastectomia, un intervento per la rimozione del seno. Un passaggio intimo, affrontato lontano dai riflettori e reso pubblico soltanto dopo un lungo periodo di elaborazione, durante il quale l’artista ha cercato il modo e il momento giusto per condividere la propria esperienza.

Senza Cri, la mastectomia e la paura di esporsi a Sanremo

L’operazione è avvenuta circa un anno fa, ma Senza Cri ha preferito non parlarne immediatamente. La scelta di mantenere il silenzio non è stata dettata dalla volontà di nascondere l’accaduto, bensì dalla voglia di proteggere qualcosa di estremamente intimo dal giudizio esterno. Anche quando è tornato a esibirsi in pubblico, compreso il palco dell’Ariston, l’artista aveva già affrontato il cambiamento del proprio corpo senza però sentirsi pronto a raccontarlo. Sanremo, in particolare, rappresentava un momento delicato: un’esposizione enorme, davanti a un pubblico molto più ampio rispetto a quello incontrato fino a quel momento, proprio come raccontato dall’artista:
"Avevo una paura incredibile di espormi. Non volevo dare questa cosa in mano a un pubblico di persone che l’avrebbe trattata male. Ma oggi mi rendo conto che quel pubblico esiste a prescindere da tutto. Perfetto o meno che tu sia, la gente deve dire sempre qualcosa su di te. Non posso combattere contro i mulini a vento".
L’artista ha imparato a convivere con il giudizio degli altri, scegliendo di raccontare pubblicamente la propria esperienza. "Dopo l’intervento non è cambiato niente. Oggi forse qualcuno può parlare dei miei capezzoli, ma sono sempre la persona che ero prima". A corredo della confessione, l’artista ha condiviso sui social uno scatto a torso nudo accompagnato dalle parole: "Questo sono io".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Chi è Senza Cri e la libertà ritrovata dopo l’operazione

Senza Cri, 26 anni, si è fatto conoscere grazie alla partecipazione ad Amici nel 2024 e Sanremo Giovani nel 2025. La sua musica racconta anche il percorso di consapevolezza della propria identità, iniziato sin dall’infanzia: A un certo punto ho capito che non corrispondevo al modo in cui mi chiamavano, a ciò che avrei dovuto essere e fare". Nel brano "La mia natura" ha utilizzato il kintsugi come metafora delle proprie ferite, un’immagine tornata anche dopo la mastectomia: "È che l’oro ha riempito i tagli". Prima dell’intervento, il binding rappresentava invece una forte limitazione: "Questa pratica significava soffocare. Era un iter che mi toglieva tempo e mi faceva sentire differente".

Potrebbe interessarti anche

Soraya Sabetta

Temptation Island, bufera social contro Sabrina e Soraya: "Innamorata solo di se stessa". E intanto il falò è più bollente che mai

Le reaction social alla puntata di lunedì 20 luglio del viaggio dei sentimenti di Ca...
couture

Angelina Jolie e quel segreto che riaffiora dietro le porte di Chanel: il film che racconta la sua verità più intima

Angelina Jolie torna al cinema con "Couture", un film intenso che intreccia la sua s...
Falso Movimento, tagliata per sempre la scena di nudo di Nastassja Kinski: guerra finita e scuse del regista

Falso Movimento, tagliata per sempre la scena di nudo di Nastassja Kinski: guerra finita e scuse del regista

Dopo una lunga battaglia, l'attrice Nastassja Kinski è riuscita ad ottenere la cance...
Antonella Clerici

Antonella Clerici ci ricasca, la gaffe 'piccante' a É sempre mezzogiorno: imbarazzo in diretta su Rai 1

È sempre mezzogiorno, la battuta di Daniele Persegani accende lo studio: il sipariet...
Fedez costretto a fermarsi, annullati tutti i concerti (anche Assago) fino a settembre: "Il mio corpo ha alzato la mano"

Fedez costretto a fermarsi, annullati tutti i concerti (anche Assago) fino a settembre: "Il mio corpo ha alzato la mano"

Dopo l'ultimo ricovero e le dimissioni dall'ospedale, il rapper ha deciso di cancell...
Chiara Ferragni

Chiara Ferragni svela la verità sui ritocchini e parla del suo seno: "Un ex mi ha fatto sentire insicura, volevo rifarlo"

Diretta social senza filtri per l'imprenditrice digitale: il racconto sull'uomo che ...
eleonora daniele figlia carlotta

Eleonora Daniele, le rare parole sulla figlia: "Carlotta mi ha salvato dopo la morte di mio fratello, nel suo nome un omaggio a Padre Pio"

La conduttrice di Storie Italiane rompe la consueta riservatezza e si confessa a cuo...
Arisa, le confessioni dopo il concerto a Lajatico

Arisa incanta il Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli poi il racconto inaspettato: "Sono scappata più volte". La verità mai raccontata

Dal palco del Teatro del Silenzio di Lajatico alle confessioni private di un'artista...
Fred De Palma

Fred De Palma: "Sanremo? Un errore, non era per me". La confessione dopo l'ultimo posto, la voglia di tornare e il matrimonio con Jori Delli

Fred De Palma torna sull'ultimo posto a Sanremo nel 2024 e rivela di aver sbagliato ...

WINDTRE

Smartphone pieghevoli

Guida all'acquisto e scelta della soluzione più conveniente

LEGGI

Personaggi

Bonnie Tyler

Bonnie Tyler
Cristian Mascolino

Cristian Mascolino
Sara Temptation Island 2026

Sara di Temptation Island
Valeria Angione

Valeria Angione

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963