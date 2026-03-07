Senhit, chi è la cantante italiana che ha vinto il San Marino Song Contest: il Sanremo mancato e l’amore per Sal Da Vinci A vincere il San Marino Song Contest 2026 è stata Senhit, cantante di origine italiana, che non ha mai partecipato al Festival di Sanremo, ma che ama Sal Da Vinci

Il San Marino Song Contest genera sempre grande attenzione anche in Italia, soprattutto perché a volte ci sono anche artisti nostri connazionali che decidono di partecipare e mettersi in mostra, cosa che è avvenuta anche quest’anno (nel 2025 in gara c’era Gabry Ponte). Nell’edizione che si è da poco conclusa il nostro Paese si è messo in mostra soprattutto per due aspetti, a condurre c’era infatti la "nostra" Simona Ventura, a cui si è aggiunta la vincitrice, anche lei italiana, Senhit.

La cantante si è imposta con il brano "Superstar", risultato che le consentirà di rappresentare la Repubblica indipendente all’Eurovision in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna. Anche la giuria della manifestazione, in realtà, parlava italiano: a capo c’era infatti Federica Gentile, affiancata da Roberto Sergio (direttore Generale della Rai e di Rtv San Marino che organizza la manifestazione), Mario Andrea Ettorre direttore Marketing Siae, i musicisti Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia. Al secondo posto si sono poi piazzati Kelly Joyce (Francia) con "Oh La La", seguita da Paolo Belli, in gara con "Bellissima".

Chi è Senhit, la vincitrice del San Marino Song Contest 2026

Il nome di Senhit, vincitrice del San Marino Song Contest, potrebbe dire poco a molti appassionati di musica, anche se in realtà lei è di origine italiana.

Senhit Zadik Zadik, questo il suo nome completo, è infatti nata a Bologna il 1° ottobre 1979 da genitori eritrei ed è considerata la "più internazionale delle artiste italiane". Il suo legame con San Marino è comunque forte, un anno fa è stata Ambassador e Spokesperson per il Paese in occasione dell’Eurovision, con l’obiettivo di raccontare qualcosa in più dei protagonisti della kermesse, dietro le quinte compreso.

La sua vittoria le consentirà ora di partecipare all’ESC, manifestazione in cui lei ha comunque già gareggiato in passato, nel 2011 e nel 2020, sempre in rappresentanza di San Marino, anche se quest’ultimo evento era poi stato annullato a causa della pandemia. L’artista non aveva comunque perso del tutto quell’occasione, si era infatti esibita nel 2021.

Il suo debutto nella musica, da sempre la sua passione, non è comunque recente. Si deve infatti risalire all’inizio degli anni 2000, quando si è esibita nei musical "Il Grande Campione" con Massimo Ranieri , oltre a "Il Re Leone" a cui ha fatto seguito nel 2005 il suo primo album nel 2005. Nel 2016 si è anche esibita in uno showcase a Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone al Palafiori.

Nel corso della sua carriera sono diversi gli artisti affermati che hanno avuto modo di collaborare con lei, basti fare i nomi di Gaetano Curreri degli Stadio, oltre a Zucchero e Francesco Renga, che l’hanno scelta per aprire i loro tour.

Partecipare all’Eurovision è certamente motivo di orgoglio per lei, questa sarà per lei l’occasione per incontrare da vicino Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo e rappresentante dell’Italia, artista che lei apprezza davvero: "Sono molto felice, avevo seguito Sanremo a tratti perché ero impegnata. Sal Da Vinci? Sono contenta della sua vittoria e lo stimo. Mi è sempre piaciuto – ha detto Senhit in conferenza stampa dopo la vittoria -. L’Eurovision non è una competizione da poco serve tanta preparazione, bisogna risparmiare tante energie". Il suo legame con Bologna, che considera la sua città, è fortissimo, come aveva confessato nel 2023: "È stata una sorta di Pigmalione per me. mi ha permesso di lavorare, prima con gli Stadio e Gaetano Curreri poi con tantissimi altri artisti. Quando sono in tournée penso a questa città, casa mia, come a Itaca. Sono cresciuta tra Bologna e l’Eritrea, circondato da musica, contrasti e storie. Questa doppia eredità mi ha plasmato, fusa, vibrante, impossibile da incasellare in uno schema"

A essere contenta per il risultato che ha ottenuto è anche Simona Ventura, che ha sottolineato come "sia Senhit sia Sal Da Vinci abbiano scaldato i cuori del pubblico". Finora Senhit non ha mai partecipato al Festival di Sanremo, ma non è detto che questa vittoria non la spinga a credere ancora di più nelle sue potenzialità e a presentare la sua candidatura.

