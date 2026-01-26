Send Help, Rachel McAdams e Dylan O’Brien da brividi: le prime recensioni celebrano il ritorno di Sam Raimi all'horror puro Le prime recensioni d'oltreoceano incensano il nuovo film di Sam Raimi, tornato all'horror per adulti

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Sono uscite in queste ore le prime reaction della stampa internazionale su Send Help, il survival thriller dalla comicità horror targato 20th Century Studios e diretto dal visionario Sam Raimi. Il film arriverà nelle sale italiane il 29 gennaio, con anteprime il 27 gennaio in cinema selezionati (le prevendite sono aperte). In attesa delle recensioni complete, le prime impressioni dei critici sono tutte estremamente positive, dipingendo la pellicola come un’esperienza folle, violenta e irresistibilmente divertente.

Send Help, le prime recensioni del film di Sam Raimi: i giudizi della critica

Secondo Jonathan Sim di ComingSoon, il film è "follia allo stato puro": una commedia nerissima e affilatissima sull’impossibile scalata della gerarchia aziendale, che spinge i personaggi in territori oscuri e isterici. Sim sottolinea inoltre la chimica esplosiva tra Rachel McAdams e Dylan O’Brien, definiti "una coppia nata all’inferno", e descrive il film come "un divertimento totale". Anche Forbes promuove con entusiasmo il film: Jeff Conway lo definisce "un film imperdibile da vedere al cinema" e afferma che Rachel McAdams offre "la migliore interpretazione della sua carriera".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le reazioni positive continuano con Matt Neglia di Next Best Picture, che arriva a definire Send Help il miglior film di Sam Raimi dai tempi di Drag Me to Hell. Altri critici affermano che il regista fa centro con un’opera violenta, strampalata e sorprendentemente esilarante, capace di far ridere, sobbalzare e applaudire lo spettatore. C’è chi sottolinea come il film rappresenti tutto ciò che si possa desiderare da un horror di Raimi: disturbante, sopra le righe, estremamente splatter e divertentissimo, e chi ringrazia il fatto che il regista non sia impegnato in sequel Marvel, potendo così dare libero sfogo alla sua vena più grottesca.

Altri critici evidenziano inoltre come Send Help segni un interessante salto di genere per Raimi, che passa dall’horror puro al survival thriller senza rinunciare alla sua inconfondibile comicità gross out, rendendo il film una visione ideale tanto per gli amanti del cinema estremo quanto per i fan di Survivor. Con queste prime reaction così entusiaste, Send Help si prepara a essere uno degli eventi cinematografici più attesi di inizio anno.

La trama di Send Help

In Send Help, due colleghi si ritrovano improvvisamente naufraghi su un’isola deserta dopo essere gli unici sopravvissuti a un disastro aereo. Isolati dal mondo, saranno costretti a superare vecchi rancori e a mettere alla prova la propria forza di volontà per riuscire a salvarsi. Il film vede come protagonisti Rachel McAdams, candidata all’Oscar, e Dylan O’Brien, ed è prodotto da Sam Raimi e Zainab Azizi, con JJ Hook come produttore esecutivo. La sceneggiatura è firmata da Damian Shannon e Mark Swift, mentre le musiche originali sono composte da Danny Elfman.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Potrebbe interessarti anche