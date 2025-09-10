Semplicemente Fiorella Mannoia, il concerto evento su Rai 1: scaletta, ospiti, chi canta stasera
Semplicemente Fiorella va in onda stasera, mercoledì 10 settembre, su Rai 1, con tanti volti del mondo della musica: da Venditti a Serena Brancale.
Dopo il successo dello scorso anno, Fiorella Mannoia torna a conquistare il pubblico di Rai 1. Questa sera, mercoledì 10 settembre 2025, la voce di Quello che le donne non dicono va in onda sul primo canale di Stato con il concerto-evento Semplicemente Fiorella, e si riprende il suggestivo palco delle Terme di Caracalla, a Roma, con tanti nuovi ospiti. Stessa location del 2024, quando la cantante ha festeggiato le 70 candeline in compagnia di amici e colleghi e, anche questa volta sold out. Le due serate di giugno, il 3 e il 4, in cui Mannoia si esibita live a Roma, avevano registrato il pienone e incantato la Capitale, e ora è tutto pronto per fare altrettanto con il pubblico televisivo.
Semplicemente Fiorella, anticipazioni, ospiti e scaletta del concerto stasera su Rai 1 (10 settembre)
Fiorella Mannoia fa il bis in prima serata su Rai 1, dopo il successo dello scorso anno. Questa sera, infatti, va in onda Semplicemente Fiorella, un evento di grande musica e spettacolo alle Terme di Caracalla. L’appuntamento con il concerto, con cui la cantautrice nel 2024 ha spento 70 candeline, questa volta si rinnova trasformandosi in un omaggio alla musica italiana: un viaggio che vedrà alternarsi accanto all’artista, ospiti del calibro di Antonello Venditti, Alessandro Siani, Antonia, Ariete, Arisa, Giuseppe Fiorello, Brunori Sas, Diodato, Fabrizio Moro, Francesca Michielin (che emozionerà in un duetto), Giorgio Panariello, Il Volo, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Serena Brancale e i Tiromancino. Sul palco romano, inoltre, anche una band e l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, con la direzione musicale di Carlo Di Francesco.
Fiorella Mannoia, ecco gli ospiti in scaletta del concerto alle Terme di Caracalla (in ordine alfabetico)
- Antonello Venditti
- Alessandro Siani
- Antonia Nocca
- Ariete
- Arisa
- Beppe Fiorello
- Brunori Sas
- Diodato
- Fabrizio Moro
- Francesca Michielin
- Giorgio Panariello
- Il Volo
- Loredana Bertè
- Michele Bravi
- Nek
- Raf
- Rose Villain
- Sal Da Vinci
- Sangiovanni
- Serena Brancale
- Tiromancino
Dove e quando vedere il concerto di Fiorella Mannoia
Il concerto-evento Semplicemente Fiorella, live alle Terme di Caracalla di Roma il 3 e 4 giugno scorsi, va in onda questa sera, mercoledì 10 settembre alle 21.30 su Rai 1. lo show, sarà anche disponibile on-demand e in streaming sul sito e la app di RaiPlay, dove resterà visibile anche dopo la messa in onda in chiaro.
