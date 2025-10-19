Trova nel Magazine
Selvaggia-show a Ballando: lo scontro (durissimo) con Barbara D’Urso: "Fai il compitino". Cos’è successo

Nella puntata di ieri del dance show Rai, la giurata ha accusato la conduttrice di limitarsi al 'compitino'. Poi lo scontro sull'addio sofferto a Mediaset. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ballando con le Stelle diventa il ‘ring’ del primo scontro (durissimo) tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Nella puntata di ieri, l’ex conduttrice Mediaset ha dominato con una performance impeccabile, ma alla giurata del dance show questo non è bastato. Selvaggia ha infatti accusato ‘Barbarella’ di limitarsi al compitino, senza esporsi veramente davanti alle telecamere. Ne è nato un botta e risposta e un confronto infuocato, con colpi ‘bassi’ da parte della Lucarelli, che ha pure stuzzicato la concorrente sulle motivazioni del suo discusso addio a Mediaset. Ecco qui sotto i dettagli.

Ballando, volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso

Al termine di un’esibizione impeccabile al fianco di Pasquale La Rocca, Barbara D’Urso è stata attaccata immediatamente dalla giurata Selvaggia Lucarelli. L’accusa? Essersi limitata a fare il compitino sulla pista da ballo, senza preoccuparsi di fare "show e intrattenimento". "Sai benissimo che se fossi Milly Carlucci", ha spiegato Selvaggia, "e avessi 10, 12, 13 concorrenti come te che vengono, ballano benissimo, fanno il loro compitino ma si nascondono, si blindano dietro a meravigliose coreografie e poi dicono che è tutto bello e perfetto, sorridono e se ne vanno a casa e finisce lì e tutta la settimana si parla di Beppe Convertini e Marcella Bella, c’è un problema, a livello di show".

E ancora: "Lo sai benissimo. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata la più brava per certi versi nel tuo settore. Se tu non tiravi fuori qualcosa dal tuo ospite, dal tuo concorrente, era un problema e glielo cavavi veramente col forcipe". Barbara però si è difesa con forza, affermando di non essere venuta a Ballando per creare polemiche: "Non mi piacerebbe se venisse detto: ‘Barbara è stata lì 13 puntate a fare le polemiche’. Questo non mi interessa". Ma le giustificazioni della concorrente non hanno convinto la giurata, che è subito tornata all’attacco.

Lo scontro sull’addio di Barbara D’Urso a Mediaset

"Mi piacerebbe scoprire qualcosa di te che io non conosco", ha proseguito Selvaggia, "secondo me tu non tiri fuori l’emotività come altri concorrenti. Sei la prima della classe". A queste parole la D’Urso ha replicato di aver avuto già molto coraggio a mettersi in gioco alla sua età, soprattutto dopo anni di stop dalla televisione. "Barbara, eri ferma da un anno e mezzo, non da dieci", l’ha incalzata Lucarelli. E finalmente la concorrente, visibilmente irritata, ha abbandonato i toni diplomatici: "Io ero ferma da due anni, ingiustamente. So che volevi questo, questo è lo show?".

"Questa è la tua versione", ha replicato ancora Selvaggia, "è vero che eri ferma da due anni, ma in questo ambiente tanti sono stati fermi per dieci anni e non se ne sono lamentati…altri sono stati accantonati per tante ragioni, a volte politiche e ingiuste. Non è che quindi sei la piccola fiammiferaia. Sei in prima serata su Rai1 in un programma di successo e ben pagata". Barbara allora ha concluso: "Tu non puoi sapere perché nessuno lo sa, probabilmente un giorno si saprà, che cosa è accaduto lavorativamente, professionalmente e anche umanamente due anni fa".

