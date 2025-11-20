Selvaggia Roma sposa il calciatore Luca Teti: l'annuncio tenerissimo (e il commento dell’ex Francesco Chiofalo)
L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne sposerà il compagno, dal quale ha avuto la figlia Luce, la prossima estate: scopriamo di più.
Selvaggia Roma, il cui vero nome è Sabrina Haddaji, è una nota influencer nata a Roma il 29 ottobre 1990. Selvaggia è nota anche al pubblico televisivo per aver partecipato a programmi come Uomini e Donne in vesti di corteggiatrice, Temptation Island in coppia con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo e il Grande Fratello Vip. Nel 2024 è diventata mamma della piccola Luce, nata dalla relazione con il compagno Luca Teti, e di recente ha reso nota la meravigliosa proposta di matrimonio del calciatore. Nelle ultime ore la coppia ha ufficialmente svelato la data delle nozze: scopriamo di più.
Selvaggia Roma si sposa: la data delle nozze con Luca Teti
Ebbene sì, dopo la nascita della piccola Luce avvenuta a ottobre 2024, Selvaggia Roma ha di recente annunciato sui social che molto presto si sposerà con il compagno Luca Teti. Il calciatore ha organizzato per la fidanzata una proposta di matrimonio con i fiocchi. Da quanto raccontato sui social dalla stessa Selvaggia, la donna è stata bendata e accompagnata in una location particolare dove, ad un certo punto, è apparsa la scritta "Mi vuoi sposare?".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La domanda allora sorge spontanea: quando avverranno queste attesissime nozze? Nelle ultime ore è stata rivelata la data ufficiale del matrimonio, che si terrà il prossimo 4 luglio 2026, salvo ovviamente eventuali cambiamenti in corso d’opera. Fiori d’arancio e grandi festeggiamenti dopo un periodo non facile per Selvaggia e il suo compagno che, prima di poter accogliere la piccola Luce a braccia aperte, hanno dovuto affrontare l’aborto della piccola Mia avvenuto in seguito a un parto autoindotto prima del tempo e un terribile virus che ha colpito la bimba.
Selvaggia Roma, il rapporto con l’ex Francesco Chiofalo
L’ex più noto di Selvaggia Roma è l’influencer e personaggio tv Francesco Chiofalo, con il quale ha vissuto una relazione di diversi anni. I due nel 2017 hanno anche partecipato al noto reality Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto. Nonostante la decisione di rimane insieme al termine del programma, la loro relazione è terminata in maniera definitiva poco dopo. Da quel momento il rapporto tra i due è rimasto molto teso, con accuse reciproche che si sono susseguite nel tempo. Selvaggia ha infatti accusato pubblicamente Francesco Chiofalo di averla tradita e di averla maltrattata durante la loro relazione mentre, di contro, Francesco ha completamente respinto le accuse, sostenendo che l’ex fidanzata fosse una bugiarda.
Nonostante tra loro non scorra buon sangue, alla notizia dell’imminente matrimonio di Selvaggia, l’ex Francesco Chiofalo ha commentato affermando: "Sono davvero felice per lei perché se lo merita e sono sicuro che sarà anche un’ottima mamma. Infatti colgo l’occasione per farle i miei più sentiti auguri per il suo matrimonio e la nascita di sua figlia… Tanti auguri Selvy!".
Potrebbe interessarti anche
Francesco Chiofalo e Manuela Carriero presto genitori? Spunta l’indizio (e Selvaggia Roma lo denuncia)
Si accendono i rumor sui due ex protagonisti di Temptation Island: secondo alcune in...
Selvaggia Lucarelli asfalta Barbara D’Urso a Ballando, la sua verità: “Centinaia di migliaia di euro e si lagna”
La giudice dello show di Milly Carlucci si è scagliata contro la conduttrice, svelan...
Selvaggia-show a Ballando: lo scontro (durissimo) con Barbara D’Urso: "Fai il compitino". Cos’è successo
Nella puntata di ieri del dance show Rai, la giurata ha accusato la conduttrice di l...
Delitto Garlasco, il giallo dell'impronta 10 e la bordata di Selvaggia Lucarelli: “Infinito imbarazzo”
Arrivano i risultati degli esami dattiloscopici effettuati sulla spazzatura della vi...
Guadagni choc e sfide assurde su Prime Video: il nuovo reality è imperdibile
Sono ufficialmente iniziate le registrazioni di ‘The Social Hero’, il nuovo show con...
Ballando con le stelle, esplode il caso Magnini: il video (rimosso) in cui annuncia il ritiro. C’entra Giorgia Palmas
Dopo il duro confronto con Selvaggia Lucarelli, il concorrente ha pubblicato sui soc...
Garlasco, Giletti come Vespa, il plastico in Tv fa esplodere le polemiche. Selvaggia Lucarelli: "Mancava solo questo"
Un plastico che riaccende le polemiche: tra ironie, accuse di spettacolarizzazione e...
Milo Infante, ancora caos a Ore 14: la mamma di Pamela Genini, il cane e la volontaria sgradita. Scintille in diretta
Nella puntata di oggi, una volontaria ha tentato di riconsegnare la cagnolina della ...