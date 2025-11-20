Selvaggia Roma sposa il calciatore Luca Teti: l'annuncio tenerissimo (e il commento dell’ex Francesco Chiofalo) L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne sposerà il compagno, dal quale ha avuto la figlia Luce, la prossima estate: scopriamo di più.

Selvaggia Roma, il cui vero nome è Sabrina Haddaji, è una nota influencer nata a Roma il 29 ottobre 1990. Selvaggia è nota anche al pubblico televisivo per aver partecipato a programmi come Uomini e Donne in vesti di corteggiatrice, Temptation Island in coppia con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo e il Grande Fratello Vip. Nel 2024 è diventata mamma della piccola Luce, nata dalla relazione con il compagno Luca Teti, e di recente ha reso nota la meravigliosa proposta di matrimonio del calciatore. Nelle ultime ore la coppia ha ufficialmente svelato la data delle nozze: scopriamo di più.

Selvaggia Roma si sposa: la data delle nozze con Luca Teti

Ebbene sì, dopo la nascita della piccola Luce avvenuta a ottobre 2024, Selvaggia Roma ha di recente annunciato sui social che molto presto si sposerà con il compagno Luca Teti. Il calciatore ha organizzato per la fidanzata una proposta di matrimonio con i fiocchi. Da quanto raccontato sui social dalla stessa Selvaggia, la donna è stata bendata e accompagnata in una location particolare dove, ad un certo punto, è apparsa la scritta "Mi vuoi sposare?".

La domanda allora sorge spontanea: quando avverranno queste attesissime nozze? Nelle ultime ore è stata rivelata la data ufficiale del matrimonio, che si terrà il prossimo 4 luglio 2026, salvo ovviamente eventuali cambiamenti in corso d’opera. Fiori d’arancio e grandi festeggiamenti dopo un periodo non facile per Selvaggia e il suo compagno che, prima di poter accogliere la piccola Luce a braccia aperte, hanno dovuto affrontare l’aborto della piccola Mia avvenuto in seguito a un parto autoindotto prima del tempo e un terribile virus che ha colpito la bimba.

Selvaggia Roma, il rapporto con l’ex Francesco Chiofalo

L’ex più noto di Selvaggia Roma è l’influencer e personaggio tv Francesco Chiofalo, con il quale ha vissuto una relazione di diversi anni. I due nel 2017 hanno anche partecipato al noto reality Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto. Nonostante la decisione di rimane insieme al termine del programma, la loro relazione è terminata in maniera definitiva poco dopo. Da quel momento il rapporto tra i due è rimasto molto teso, con accuse reciproche che si sono susseguite nel tempo. Selvaggia ha infatti accusato pubblicamente Francesco Chiofalo di averla tradita e di averla maltrattata durante la loro relazione mentre, di contro, Francesco ha completamente respinto le accuse, sostenendo che l’ex fidanzata fosse una bugiarda.

Nonostante tra loro non scorra buon sangue, alla notizia dell’imminente matrimonio di Selvaggia, l’ex Francesco Chiofalo ha commentato affermando: "Sono davvero felice per lei perché se lo merita e sono sicuro che sarà anche un’ottima mamma. Infatti colgo l’occasione per farle i miei più sentiti auguri per il suo matrimonio e la nascita di sua figlia… Tanti auguri Selvy!".

