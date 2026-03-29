Selvaggia Lucarelli: "Il mio primo matrimonio è durato quanto una puntata del Gf. Le nozze con Lorenzo? Rimandate: sono una mitomane" L'opinionista del nuovo Gf Vip si racconta a Silvia Toffanin ospite della puntata di domenica 29 marzo di Verissimo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Selvaggia Lucarelli è tra gli ospiti della puntata di domenica 29 marzo di Verissimo e insieme a Silvia Toffanin parla di molte cose, ma soprattutto della sua vita privata: dell’amore con il fidanzato Lorenzo, del loro matrimonio previsto nel 2026 e rimandato al 2027, ma anche del rapporto non sempre facile con il figlio Leon e di quello, ora buonissimo, con l’ex marito Laerte Pappalardo.

Selvaggia Lucarelli a Verissimo: l’amore, il matrimonio, il figlio

Silvia Toffanin, come è suo solito vuole indagare negli amori dall’opinionista del Gf Vip, quelli nuovi e quelli passati. "Con Lorenzo sto vivendo la storia più lunga della mia vita" dice la giornalista che poi guarda al passato: "Il mio matrimonio con Laerte Pappalardo è durato quanto una puntata del Grande Fratello. Dopo esserci lasciati, nei rapporti tra di noi abbiamo passato fasi alterne, ora siamo non so se amici, ma due persone che si vogliono bene, e due genitori".

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Sono infatti madre e padre di Leon, figlio ormai ventenne. E anche con lui i rapporti di Selvaggia Lucarelli sono alterni, racconta infatti lei stessa: "Mio figlio è sfuggente, fa parte di una generazione sfortunata, che ha vissuto l’adolescenza con il Covid. Lui è stato chiuso in casa tanto tra i 15 e i 16 anni e poi ha sviluppato meccanismi di ribellione un po’ in ritardo, ora ci stiamo un po’ capendo meglio anche grazie agli animali. Lui è un po’ anaffettivo ma gli animali li ama. Con me è molto abbottonato, non gli interessa nulla del mio lavoro, non mi ha mai seguito ma quando qualcuno entra in conflitto con me è molto protettivo, mi difende".

A tenere unito il passato e presente è il suo attuale fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, che ha avuto un ruolo anche nella riappacificazione di Selvaggia con l’ex marito, come rivela lei stessa: "Lorenzo è molto diplomatico, riesce a fare andare d’accordo tutti, lui è stato quello che a un certo punto ha iniziato a parlare con il mio ex, e tutto poi è andato meglio. Lorenzo è molto morbido con gli altri e mi offre sempre un altro punto di vista. Ma no, non mi calma: nessuno mi calmerà mai".

Di lui dice anche: ""Mia mamma mi diceva sempre ‘trovati un uomo buono’ e quando ho conosciuto Lorenzo ho scoperto l’amore che ti dà pace, questo è un amore senza patemi e che mi rende felice, sono felice."

A questo punto Silvia Toffanin le chiede, ovviamente, del suo matrimonio, annunciato per la primavera del 2026 e invece, dice la sua ospite: "Non mi sposerò quest’anno. Non siamo riusciti ad organizzare il matrimonio e quindi sarebbe stata una pecionata, perciò rimandiamo alla primavera del 2027". Poi, con ironia ha aggiunto: "Si sposano tutti quest’anno, io non voglio mescolarmi. Io voglio il mio matrimonio, le luci su di me… sono una mitomane".

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