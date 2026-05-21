Grande Fratello, la rivincita di Selvaggia Lucarelli: "Mi dicevano di non farlo, che ci azzecchiamo io e Cesara?" Dai commenti feroci delle prime puntate agli applausi finali del pubblico: la giornalista rilancia le critiche al reality e celebra il cambio di opinione attorno all’edizione 2026.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Per settimane, attorno all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è sentito dire praticamente di tutto. Che il format fosse ormai esaurito, che il pubblico non avesse più interesse, che il reality avesse perso quella capacità di monopolizzare discussioni e social in passato. E invece, col passare dei mesi, qualcosa è cambiato. A sottolinearlo è stata Selvaggia Lucarelli, che nelle ultime ore ha condiviso nelle sue storie Instagram un reel pubblicato dal profilo ufficiale del programma, usando quel video come una risposta indiretta ma molto chiara a tutti quelli che avevano bocciato il reality ancora prima di vederlo partire davvero.

Grande Fratello Vip, la stoccata agli hater e i commenti cambiati nel tempo

Il reel condiviso dalla pagina del Grande Fratello Vip raccoglie una lunga serie di commenti pubblicati online dall’inizio dell’edizione fino alla finale. Nelle prime settimane il tono era durissimo: "Ma chi lo guarda più?", "Fantastico, così so quando non accendere la TV" oppure "Programma finito da anni". Messaggi che raccontavano perfettamente il clima con cui una parte del pubblico aveva accolto il ritorno del reality.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi, però, settimana dopo settimana, il tono dei commenti ha iniziato lentamente a cambiare. Le critiche hanno lasciato spazio alla curiosità, poi all’affezione e infine all’entusiasmo. Nel video scorrono infatti messaggi completamente diversi rispetto a quelli iniziali: "L’edizione migliore di sempre", "Vorrei tornare al primo giorno", "Questa edizione per sempre nella storia, quanto mi mancheranno" e ancora "Tanto ridere, il più bello di sempre". Un cambio di percezione che la stessa Lucarelli ha voluto evidenziare pubblicamente.

La risposta di Selvaggia Lucarelli sul GF VIP e il suo bilancio finale

Nel rilanciare il reel nelle sue storie Instagram, la giornalista ha aggiunto una frase breve destinata agli spettatori: "Intanto, grazie a tutti". Poi si è prodigata a parlarne più approfonditamente òella sua newsletter, dove Lucarelli ha raccontato le reazioni ricevute quando venne annunciato il suo ingresso nel cast del Grande Fratello Vip. "Ma cosa ci vai a fare", le chiedevano in molti, spesso con il tono di chi la stesse mettendo in guardia: "Ho perso presto il conto di quante persone, quando ho rivelato che sarei andata a commentare il Grande Fratello, mi hanno detto la stessa cosa col sopracciglio alzato e l’aria da chi mi voleva preservare da una specie di rischio pandemico". E ancora: "Io, però, questa preoccupazione non l’avevo proprio. Il Grande Fratello è, e rimarrà sempre, nel campo dell’intrattenimento, il format più bello del mondo". Nella stessa riflessione, la giornalista aveva poi descritto il reality come "Un esperimento sociologico" capace ancora oggi di trovare una sua verità attraverso la convivenza forzata, le tensioni, le alleanze e un "sadico gioco psicologico" che, secondo lei, continua a rendere il programma irresistibile per il pubblico nonostante gli anni passati dalla prima edizione.

Potrebbe interessarti anche