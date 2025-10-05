Selvaggia Lucarelli, valanga social contro di lei per commenti a Nancy Brilli Selvaggia Lucarelli al centro di una valanga di commenti negativi sui social per le sue parole verso Nancy Brilli a Ballando con le Stelle.

La seconda puntata di "Ballando con le Stelle" è stata segnata da un momento delicato che ha avuto come protagonista Nancy Brilli. L’attrice, prima di esibirsi, ha raccontato al pubblico il dolore per la perdita del suo cane Margot, una confessione intima che ha colpito gli spettatori. La giuria, però, non ha alleggerito il tono dei giudizi e anzi le reazioni hanno acceso un acceso dibattito, dentro e fuori lo studio.

La reazione che ha suscitato maggiore rumore è arrivata da Selvaggia Lucarelli: con parole nette e senza giri di parole la giurata ha spiegato che la sua valutazione sarebbe rimasta ancorata esclusivamente alla qualità dell’esibizione, senza alcuna deroga per il lutto che l’attrice stava vivendo. Una posizione che ha sorpreso e diviso, perché da un lato rivendica la necessità di un metro di giudizio oggettivo, dall’altro appare priva di quella pietas che il pubblico si aspetta in presenza di un dolore così recente.

A complicare ulteriormente il quadro è stata una battuta poco felice di Guillermo Mariotto, prontamente richiamata dal conduttore Alberto Matano. Il siparietto — percepito da molti come fuori luogo rispetto al contesto emotivo creatosi — ha alimentato il dibattito sul garbo e sui limiti dell’ironia in diretta quando la sofferenza personale viene portata in scena.

Nancy Brilli ha ascoltato le critiche senza perdere il controllo, rispondendo con compostezza ma manifestando il proprio disagio per alcune frasi ricevute: "Non hai detto una bella cosa", sono state le sue parole, che hanno sottolineato lo sconcerto di chi si è visto giudicare mentre condivideva un momento di dolore. L’attrice ha mantenuto un atteggiamento rispettoso, evitando escalation, ma la vicenda ha inevitabilmente sollevato questioni sull’equilibrio fra rigore professionale e sensibilità umana nella televisione dello spettacolo.

Selvaggia Lucarelli, valanga di critiche sui social per i commenti a Nancy Brilli

Pochi minuti dopo la conclusione della puntata, sul profilo Instagram di Nancy è comparsa una storia significativa: ha rilanciato il messaggio – scritto dalla sua amica e giornalista Daniela Fedi – duramente rivolto a Selvaggia Lucarelli. Nel post si condannava l’ironia sul lutto di un animale domestico, definito un vero e proprio dolore, e si chiedeva un ritorno simbolico "nella giungla" per chi avesse usato quelle parole, denunciando l’uso del dolore altrui come strumento per ottenere ascolti televisivi. La reazione social ha amplificato la polemica nata in studio, trasformandola in un tema discusso anche fuori dall’arena televisiva.

Non solo lei perché su X la giurata è andata in trend topic e nessuno dei commenti era di certo di sostegno, anzi tutti rimarcavano la gravità delle sue affermazioni sottolineando come il lutto per un animale sia un lutto a tutti gli effetti di grande gravità.

La vicenda mette in luce una mancanza di umanità e rispetto quando si parla di sofferenza personale. Resta da vedere se i prossimi appuntamenti del programma offriranno un chiarimento o se la discussione continuerà a svolgersi soprattutto sui social.

