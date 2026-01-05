Selvaggia Lucarelli, tutto pronto per le nozze con Lorenzo Biagiarelli: c'è la data e la location Il matrimonio tra la giudice di Ballando e il food blogger si avvicina: "Sarà una grande festa pagana e vegana".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli presto sposi. La coppia, che sta insieme dal 2016, sta per compiere il grande passo tra le campagne pugliesi. Dopo un apparente reticenza del food blogger al matrimonio, dichiarata dai due nel 2023 al Corriere della Sera, il progetto delle nozze pare che si sia invece sempre più concretizzato. A svelarlo era stata la stessa Selvaggia lo scorso aprile, ai microfoni di Hot Ones Italia di Alessandro Cattelan: "Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive. Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa", aveva raccontato dopo aver parlato anche della prima volta in cui fu sempre lei a chiedere al compagno di sposarla, ricevendo un rifiuto ("A quel punto ne ho fatto una questione di orgoglio: ‘Non glielo chiederò più!’. Ho anche pensato che se non glielo avessi più chiesto sarebbe stato lui a farlo. Ma niente!"). Una seconda proposta decisamente più pragmatica, quindi, e a cui Biagiarelli non ha saputo dire di no.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli presto sposi: il matrimonio è vicino

Dopo l’intervista da Cattalen, in cui Selvaggia Lucarelli aveva raccontato di aver di nuovo chiesto a Lorenzo Biagiarelli di sposarla, proponendogli una grande festa paesana in Puglia ("Potremmo fare una festa incredibile a tema… La pizzica, i taralli, Al Bano, Emma, I Negramaro. Chiudiamo tutto il paese e facciamo una grande festa… Altro che i compleanni di Madonna in Puglia"), la data delle nozze è sempre più vicina. Fu sempre la giudice di Ballando a svelare che la data presunta del matrimonio sarebbe potuta ricadere nella primavera del 2026, e ora anche Dagospia pare esserne certo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul sito, infatti, si legge che i due sono andati avanti nei preparativi per le nozze che si terranno nella prima parte del 2026 nella Regione dove hanno costruito il loro nido d’amore insieme: "Si sposeranno in Salento – la coppia è in vacanza in Nepal e si prepara alla cerimonia che avrà luogo in primavera nel paesino vicino a Leuca, dove la coppia ha acquistato e ristrutturato un casale". Inoltre, Vanity Fair ha aggiunto anche un altro dettaglio sull’evento, riportando un virgolettato della scrittrice: "Le mie nozze? Saranno una grande festa pagana e vegana".

Potrebbe interessarti anche