Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni dopo il malore in Perù: la frecciata sulla vacanza fa discutere Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni, la foto dal Perù finisce nel mirino della giornalista che monta la polemica.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Chiara Ferragni ha raccontato sui social una disavventura vissuta durante il suo viaggio in Perù, ma il modo in cui ha scelto di condividere il malore non è passato inosservato. Selvaggia Lucarelli ha infatti commentato pubblicamente il racconto dell’influencer, concentrandosi soprattutto sulla scelta del momento e sul modo in cui è stata mostrata la vicenda.

Il malore di Chiara Ferragni durante il viaggio in Perù

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La disavventura di Chiara Ferragni è avvenuta dopo un’escursione sulle Montagne Arcobaleno, a un’altitudine superiore ai 5.000 metri. Una volta rientrata a Cusco, l’influencer ha raccontato di aver inizialmente sottovalutato gli effetti dell’altitudine, tanto da essere uscita anche a cena prima che le sue condizioni peggiorassero: "Una botta di calore, come se il corpo non mi rispondesse bene. Vado un po’ in panico naturalmente, mi sembrava di non respirare bene", ha spiegato Ferragni, raccontando ai suoi follower i momenti di maggiore paura. In hotel è stata quindi utilizzata una bombola d’ossigeno e, secondo quanto riferito dalla stessa influencer, la situazione si è risolta nel giro di circa un’ora.

Ferragni ha poi raccontato con il consueto tono ironico di essersi resa conto di aver preso troppo alla leggera il problema: "Io continuavo a fare la figa, dicevo: ‘Madonna, dai, però cavolo non abbiamo neanche sofferto l’altitudine!’". Una volta superato lo spavento, ha concluso: "Lezione del giorno: mai sentirsi una figa. La sfiga che ogni volta che dico: ‘Ah, Madonna, come sono stata bene’ succede qualcosa! Non devi mai tirartela!".

La stoccata di Selvaggia Lucarelli

Proprio la pubblicazione delle immagini e del racconto non ha convinto Selvaggia Lucarelli, che ha scelto di intervenire attraverso le sue storie Instagram. La giornalista ha messo in relazione il post di Ferragni con la drammatica situazione in Nepal, dove in queste ore si contano vittime e persone disperse a causa delle alluvioni: "In effetti mentre ci sono ancora italiani dispersi in Nepal, il racconto drammatico e la foto con mascherina dell’ossigeno al cinquecentesimo giorno di vacanza ci mancava", ha scritto Lucarelli, lasciando emergere chiaramente la sua critica nei confronti della comunicazione scelta da Ferragni.

Poi ha voluto essere ancora più pungente e ha spostato il bersaglio sulla durata del viaggio e sull’attività professionale dell’imprenditrice digitale. Lucarelli ha infatti aggiunto: "E comunque speriamo che Ferragni stacchi dalle vacanze e si riposi un po’ andando a lavoro, ne ha bisogno! Questo stakanovismo non le fa bene". Una battuta evidentemente costruita sull’ironia, che riporta anche alla lunga storia di contrapposizione tra Lucarelli e Ferragni, già esplosa negli anni scorsi attorno al caso del pandoro e alle modalità di comunicazione dell’influencer. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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