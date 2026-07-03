Selvaggia Lucarelli spara a zero su Garlasco: “Dovrebbero ricoverarvi tutti”. Lo sfogo contro il circo mediatico
La giudice di Ballando e conduttrice de L’Isola dei Famosi ha ‘sgridato’ le tv per l’eccessivo spazio dedicato al caso dell’omicidio di Chiara Poggi
Il delitto di Garlasco continua a monopolizzare l’attenzione mediatica del Paese e Selvaggia Lucarelli ‘bacchetta’ tutti. La giudice di Ballando con le stelle e nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, infatti, ha pubblicato sui social un lungo sfogo lamentandosi del circo mediatico creatosi intorno all’omicidio di Chiara Poggi, ormai da più di un anno il caso più chiacchierato della cronaca. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, Selvaggia Lucarelli contro i media
"Il Paese ha problemi di ogni tipo, dal Pil alla povertà alle diseguaglianze, e poi evasione fiscale, sanità allo sbando e così via, ma da un anno e quattro mesi i palinsesti televisivi sono impestati da Garlasco". Selvaggia Lucarelli torna ad accendere il dibattito sul delitto di Garlasco, e in particolare sulle modalità in cui i media italiani stanno raccontando il caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Con un duro intervento pubblicato su X, infatti, la giornalista ha criticato senza mezzi termini quella che definisce una vera e propria ossessione televisiva per una vicenda giudiziaria che, a suo giudizio, ha finito per monopolizzare il dibattito pubblico a discapito dei problemi più urgenti del Paese. Nel suo post, la conduttrice de L’isola dei Famosi punta il dito contro la quantità di spazio che televisioni e programmi di approfondimento continuano a dedicare al delitto di Garlasco, sostenendo che da oltre un anno i palinsesti siano "impestati" da una narrazione continua e spesso spettacolarizzata del caso.
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Lo sfogo sulle reti televisive e la strigliata
Secondo Selvaggia Lucarelli migliaia di ore di programmazione sarebbero state sottratte ai grandi temi economici e sociali per alimentare una sorta di "legal soap infinita", nella quale i protagonisti come avvocati, giornalisti e conduttori sarebbero ormai diventati "macchiette patetiche". L’affondo si spinge ancora oltre: "Ora in tv gli stipendiati da Garlasco sono passati a discutere di solette di scarpe, mentre 5 milioni di persone vivono in povertà assoluta" scrive ancora la giudice di Ballando, che chiude poi con la critica più dura: "Dovrebbero ricoverarvi tutti". Una frase destinata a far discutere e ad alimentare il confronto sui social, dove il post ha rapidamente raccolto reazioni, condivisioni e commenti tra chi condivide la critica alla spettacolarizzazione della cronaca nera e chi, invece, accusa la giornalista di avere più o meno direttamente alimentato l’infinito dibattito sul caso Garlasco.
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