Selvaggia Lucarelli, replica pungente a Valeria Marini: “Sei invidiosa”. Continua la storica querelle
La showgirl e la conduttrice, già reduci da diversi scontri avvenuti in passato, hanno dato vita ad un nuovo botta e risposta che non è passato inosservato.
Tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e la showgirl stellare Valeria Marini non corre buon sangue, e questo lo dimostrano anche i vari scontri che le due donne hanno avuto nel corso degli anni. Una querelle che nelle ultime ore è tornata alla ribalta con un botta e risposta pungente che non è passato inosservato agli occhi e alle orecchie dei tanti fan di entrambe. Tutto sarebbe nato dall’annuncio del futuro matrimonio tra Selvaggia e il compagno Lorenzo Biagiarelli, seguito da una frecciata di Valeria Marini nel corso della putata di ieri de La Vita in Diretta. Immediata la replica pungente della giornalista che, come sempre, non le ha mandate a dire: scopriamo di più su ciò che sta accadendo.
Valeria Marini, la frecciata a Lucarelli: "Spero che lei non sia con Lorenzo com’è con le altre donne"
Nel corso della puntata di ieri de La Vita in Diretta, il conduttore Alberto Matano ha mostrato un servizio dedicato alle nozze dei Vip nel 2026. Quest’anno saranno infatti molte le coppie famose che convoleranno a nozze, a partire da Damiano David e Dove Cameron, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, fino a Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Al termine del servizio Matano è dunque intervenuto per congratularsi proprio con quest’ultima coppia. "Intanto auguri a Selvaggia e Lorenzo, che sono una coppia molto bella anche fuori dalle telecamere, perché io sono loro amico, li conosco e li vedo e sono felicissimo di questo matrimonio".
Tra gli ospiti in studio era presente però anche Valeria Marini, che negli anni ha avuto modo di scontrarsi diverse volte con Selvaggia Lucarelli. Anche in questo caso non è dunque mancata una bella frecciata diretta alla giornalista. "Spero che lei non sia con Lorenzo, com’è con le altre donne. Speriamo che con il marito non sia com’è con i concorrenti di Ballando. A me ha detto tante cattiverie", ha affermato Valeria Marini.
Selvaggia Lucarelli, la replica pungente a Valeria Marini: "Sei invidiosa"
E dopo la frecciata di Valeria Marini poteva mancare la replica di Selvaggia Lucarelli? Ovviamente no. La giornalista non si è certo fatta attendere, pubblicando tra le Instagram Stories un’immagine de La Vita in Diretta con la scritta: "Valeria Marini, sei invidiosa di noi vips che ci sposiamo mentre tu ti fai mollare pure da Pierluigi Diaco". Una replica a dir poco pungente che fa riferimento alla fine della sua rubrica La Posta del Cuore nel programma BellaMa’ condotto da Pierluigi Diaco. Valeria Marini risponderà a questa nuova provocazione? Chi vivrà, vedrà.
