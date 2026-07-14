Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli sbotta. Il duro attacco agli spoiler sul web: "L’unica cosa vera, il resto è fuffa" La conduttrice rompe il silenzio e critica la diffusione continua di indiscrezioni sul reality, mentre in rete circolano già eliminazioni, sorprese e retroscena sulle puntate.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Da settimane attorno alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi si è creato un vortice di indiscrezioni, anticipazioni e presunti retroscena che continuano a rimbalzare da una pagina social all’altra. Tra eliminazioni date per certe, sorprese familiari già raccontate e classifiche ufficiose dei concorrenti più forti, il reality è diventato uno degli argomenti più discussi dell’estate televisiva ancora prima del suo debutto ufficiale. Una situazione che, evidentemente, non è stata accolta con entusiasmo da Selvaggia Lucarelli, impegnata nelle registrazioni del programma nelle Filippine.

Isola dei Famosi: lo sfogo social di Selvaggia Lucarelli per gli spoiler

A rompere il silenzio è stata proprio la giornalista e conduttrice, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha espresso tutto il proprio fastidio nei confronti delle continue anticipazioni che stanno circolando online: "Da settimane leggo su varie pagine presunte anticipazioni su L’Isola dei Famosi", ha scritto, lasciando intendere di seguire con attenzione ciò che viene pubblicato sul web. Poi continua: "A parte che non comprendo il perché bisognerebbe spoilerare i passaggi di un prodotto a cui stanno lavorando centinaia di persone dall’altra parte del mondo", ha osservato Lucarelli, aggiungendo poi una battuta particolarmente pungente: "Provate a farlo con un film, poi vi vengono a cercare sotto casa".

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L’unica cosa vera indovinata dalle indiscrezioni, e il caso che fa discutere

Nel suo intervento social, Lucarelli ha anche messo in discussione l’attendibilità di molte delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane: "L’unica cosa vera che ho letto finora è che io ho preso un gatto. Il resto è praticamente solo fuffa", ha scritto con ironia, lasciando intendere che gran parte delle notizie diffuse potrebbe essere inesatta o quantomeno molto lontana dalla realtà.

Al di là della polemica, il dibattito sollevato da Lucarelli apre una riflessione più ampia sul rapporto tra reality registrati e spoiler. In molti format televisivi le informazioni riescono a rimanere riservate fino alla messa in onda, mentre nel caso de L’Isola dei Famosi le indiscrezioni sembrano moltiplicarsi con facilità. Eppure c’è anche chi sostiene che tutto questo clamore finisca per aumentare l’attenzione del pubblico. Nel bene o nel male, il reality è riuscito a far parlare di sé per settimane, generando aspettativa e curiosità ancora prima dell’arrivo su Canale 5. Resta da capire se le anticipazioni circolate finora si riveleranno corrette oppure se, come sostiene la stessa Selvaggia Lucarelli, gran parte di quanto raccontato online non sia altro che semplice "fuffa". Ma per questo ci basterà attendere il prossimo autunno.

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