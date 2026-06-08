Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sull’Isola dei Famosi, cosa è successo con Belén: "Era il primo nome, spero stia bene" Dalla trattativa lampo con Mediaset al nome di Belén Rodriguez rimasto sullo sfondo: Selvaggia Lucarelli racconta per la prima volta come è nata la sua avventura all’Isola dei Famosi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo settimane di indiscrezioni è stata finalmente Selvaggia Lucarelli a raccontare la propria versione dei fatti sulla trattativa che l’ha portata alla conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Un incarico che, almeno inizialmente, sembrava destinato a Belén Rodriguez e che invece, nel giro di pochi giorni, ha preso una direzione completamente diversa. Le parole della giornalista sono arrivate attraverso la sua newsletter, dove ha scelto di parlare apertamente della nuova avventura televisiva e delle circostanze che l’hanno portata ad accettare una proposta arrivata in tempi decisamente ristretti.

Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi: una proposta arrivata all’ultimo momento

La conduttrice ha spiegato di aver avuto pochissimo tempo per organizzare una partenza che l’avrebbe portata dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, nuova location scelta per il reality. Con la sua solita ironia ha raccontato di essere partita con sette valigie e di aver dovuto preparare circa settanta cambi in meno di due settimane. Un dettaglio che, però, nasconde un retroscena importante: la trattativa con Mediaset sarebbe stata definita in appena quindici giorni. Una corsa contro il tempo che, come ha lasciato intendere la stessa Lucarelli, sarebbe stata determinata dal fatto che inizialmente il progetto prevedeva un altro nome alla guida del programma.

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Il nome di Belén al centro delle indiscrezioni: come è andata davvero

Per la prima volta, infatti, Lucarelli ha confermato indirettamente ciò che da settimane circolava negli ambienti televisivi. Parlando del poco tempo avuto per prepararsi, ha spiegato che si trattava di: "Una forbice stretta poiché, come sapete, il primo nome era Belen, poi saltato per ragioni che sono state a lungo discusse, su cui si è ricamato, che sono state anche strumentalizzate". Una frase che ha sostanzialmente confermato come Belén Rodriguez fosse stata realmente presa in considerazione per la conduzione dell’Isola dei Famosi prima che la scelta ricadesse definitivamente su Lucarelli. Nelle settimane precedenti, del resto, la stessa Rodriguez era sembrata molto vicina al progetto, alimentando ulteriormente le aspettative attorno al suo possibile ritorno alla guida di un grande programma di prima serata.

Il messaggio di Lucarelli dopo le polemiche

La giornalista ha però scelto di non entrare nel merito delle ragioni che hanno portato al cambio di rotta.:"Ho letto di tutto e non dirò mezza parola", ha scritto, prendendo le distanze dalle numerose ricostruzioni circolate negli ultimi giorni. Allo stesso tempo, ha voluto rivolgere un pensiero a Belén, affrontando con delicatezza anche le indiscrezioni che hanno riguardato il suo recente stato di salute: "Spero che lei stia bene e che in futuro sia molto felice", ha scritto, prima di aggiungere una riflessione più ampia sul rapporto tra televisione, successo ed equilibrio personale: "Il benessere psicologico non dipende da una conduzione, un programma tv, un’opportunità. Anzi, spesso è proprio l’esposizione che rende più vulnerabili, bisognerebbe maneggiare questi argomenti con più cura", ha sottolineato.

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