Fedez, Selvaggia Lucarelli risponde alle rime contro di lei ed Elodie: “Non fai neanche sold out” La giornalista ha replicato al ‘dissing’ della scorsa settimana del rapper milanese, svelando anche un retroscena sul suo concerto di oggi a Forte dei Marmi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La replica si è fatta attendere, ma è arrivata. Fedez contro Selvaggia Lucarelli, infatti, è ormai un grande classico della cronaca rosa e non va in vacanza neanche d’estate. Dopo il dissing della scorsa settimana – quando il rapper milanese ha preso di mira la giornalista, Elodie e Tony Effe con alcune rime – la giudice di Ballando con le Stelle ha deciso finalmente di rispondere. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli, la replica al ‘dissing’ di Fedez

Lo scorso mercoledì Fedez si è esibito al Red Valley Festival a Olbia e ha cantato una la sua hit ‘Tutto il contrario’ con una nuova strofa, attraverso la quale il rapper si è sfogato e ha preso di mira vari ‘rivali’ della scena musicale italiana e non solo. Il cantante non le ha mandate a dire a Tony Effe ma neanche a Elodie, punzecchiata sull’ormai famosa polemica del sold out ‘fasullo’ di San Siro dello scorso giugno ottenuto grazie agli ultimi biglietti svenduti: "Elodie a San Siro è lo spin off di Chi l’ha visto, come il patriarcato, come Gesù Cristo". Poi una rima contro la ‘nemica’ di sempre, Selvaggia Lucarelli: "Fedez è morto, Selvaggia è molto triste, ora chi la considera, ha perso il suo core business".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Contrariamente a quanto ci si aspettava visti i precedenti, la risposta di Selvaggia Lucarelli si è fatta attendere e non poco. In vacanza in Indonesia, infatti, la giudice di Ballando con le Stelle ha risposto a quasi una settimana di distanza, ma l’ha fatta con il suo inconfondibile stile. "Aveva appena finito di prendere in giro Elodie facendo riferimento al suo sold out a San Siro arrivato con una distribuzione aggiuntiva di biglietti a prezzi scontati, che la vita ha dissato lui" ha esordito Selvaggia nella sua ultima newsletter, raccontando un retroscena sull’ultimo concerto di Fedez, in programma questa sera a Forte dei Marmi: "Proprio ieri molte persone hanno ricevuto una mail che diceva così: Special price per te Per ringraziarvi del vostro entusiasmo e della vostra presenza, abbiamo pensato a qualcosa di speciale: un esclusivo sconto del 50% per l’ultimo ed attesissimo concerto, quello del 19 agosto con Fedez"

"Alla fine, non solo nessuno, a parte Tony Effe che come lui non vive il suo miglior momento artistico, ha risposto ai suoi dissing ignorando il suo tentativo di ricerca di attenzione, ma l’unica cosa che gli è tornata indietro è il suo mancato sold out da 2400 posti" ha scritto Selvaggia Lucarelli, pungendo Fedez sulla questione del famigerato sold out: "Che tra l’altro, a fronte dei 45 000 fan di Elodie, fa abbastanza sorridere. Chissà se al prossimo evento, magari una sagra del tarallo all’anice stellato, riuscirà a riempire la platea senza sconti e senza dissing patetici".

