Selvaggia Lucarelli ripensa al Pandoro Gate e quando Milly la difese a Ballando con le stelle: "In Rai provarono a sostituirmi" Dall'invito di Morrone mai accettato alle parole sull'ex regina delle influencer, passando per il rapporto con Milly Carlucci e l'addio a Ballando con le stelle: la giornalista si racconta.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Selvaggia Lucarelli torna a parlare senza particolare diplomazia di alcuni dei capitoli più discussi della sua carriera e della sua vita pubblica. Nell’intervista rilasciata a Chi, la giornalista ripercorre infatti il rapporto con la Rai e con Milly Carlucci, racconta un curioso episodio che coinvolge Michele Morrone e torna anche sulla vicenda di Chiara Ferragni, spiegando come sia cambiato nel tempo il suo atteggiamento nei confronti dell’imprenditrice digitale.

Selvaggia Lucarelli e il retroscena su Michele Morrone

Tra gli aneddoti più curiosi raccontati da Lucarelli c’è quello relativo a Michele Morrone, che secondo il suo racconto avrebbe cercato di incontrarla dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle. L’attore le avrebbe scritto proponendole un caffè durante una sua permanenza a Milano, ma la giornalista ha scelto di non rispondere al messaggio: "Personaggi che c’hanno provato con me? Ma guarda, posso dirti che ho rifiutato un caffè perfino a Michele Morrone. I caffè non li prendo. Lui era stato un concorrente di Ballando con le stelle prima di diventare Michele Morrone. Mi scrisse: "Vengo a Milano: andiamo a prendere un caffè?". Non gli ho mai risposto. A volte mi vanto ancora con le amiche mostrando loro lo screenshot", ha raccontato Lucarelli, trasformando quello che poteva essere un semplice messaggio in uno degli episodi più divertenti dell’intervista.

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Il caso Chiara Ferragni e il passo indietro di Selvaggia

Spazio anche a Chiara Ferragni e al rapporto particolarmente complesso nato durante il periodo del Pandoro Gate. Lucarelli ha spiegato di aver provato, dopo una prima fase molto dura, una forma di compassione nei confronti dell’imprenditrice, distinguendo però la persona dal fenomeno che aveva deciso di raccontare e criticare: "Onestamente mi è dispiaciuto per lei appena è subentrata la gogna, quella violenta. Inizialmente ho partecipato anche io a questo tiro al bersaglio verso la dea che cade dall’Olimpo, ma poi, dopo i primi giorni, è subentrato un meccanismo di autodeterminazione. Ho detto: "Forse è tutto troppo". L’odio che leggevo non era proporzionato rispetto a quello che era accaduto. Ho cercato, poi, di avvicinarla per chiudere un cerchio, ma non c’è stata disponibilità. E quindi, alla fine, soprattutto per il pubblico, è stata vista come una cosa molto personale. Non lo era, non lo è mai stata. Per me lei rappresentava un fenomeno. Perché non era solo la caduta di Chiara Ferragni, ma di un sistema di influencer".

Il rapporto con Milly Carlucci e l’addio alla Rai

Il passaggio più delicato riguarda però Ballando con le stelle. Lucarelli ha raccontato che, nel corso dei suoi dieci anni nella giuria, Milly Carlucci avrebbe più volte difeso la sua permanenza nel programma anche davanti alle pressioni interne alla Rai: "Milly Carlucci mi ha difesa più volte quando la Rai ha provato a incoraggiarla a sostituirmi, a inserire persone un po’ più allineate, persone che avevano più amicizie nel mondo della politica. Ho avuto sempre questa grande capacità di inimicarmi tutti, sia a destra che a sinistra. In questi dieci anni sono cambiati i governi, eppure Milly e Giancarlo De Andreis hanno talvolta dovuto lottare per tenermi anche quando non c’era un governo di destra".

Lucarelli ha poi raccontato di aver vissuto con amarezza la narrazione costruita intorno al suo addio: "Credo di essere stata un valore per Ballando, di aver dato tantissimo e di aver ricevuto tantissimo. Mi dispiace un po’ che, per tre mesi, ci sia stata una campagna stampa incentrata sul fatto che fossi andata via e su chi sarebbe venuto al mio posto, una sorta di ‘revenge cast'".

Il nuovo capitolo a Mediaset

Il confronto con la nuova esperienza televisiva è inevitabile. Lucarelli ha descritto un’accoglienza molto diversa da quella percepita durante gli anni trascorsi in Rai, sottolineando soprattutto il modo in cui è stata coinvolta nel nuovo percorso professionale: "A Mediaset mi hanno accolto dandomi il valore che credo di poter apportare all’interno di un programma. Ma anche, banalmente, con la gentilezza, con una telefonata, un mazzo di fiori, con la presenza. In Rai hai sempre la sensazione di avere a che fare con un apparato fatto di persone che ricevono indicazioni da un altro apparato". Il nuovo doppio impegno tra Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi rappresenta così per Lucarelli l’inizio di una fase diversa, dopo il decennio a Ballando con le stelle.

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