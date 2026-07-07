Selvaggia Lucarelli, scintille d’addio a Ballando con le stelle: la bordata a Paolo Belli (dopo l’accusa) Selvaggia Lucarelli risponde alle parole di Paolo Belli sull’addio a Ballando con le stelle e lancia una frecciata sulla storia della giuria.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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L’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle continua a far discutere anche a distanza di settimane. A riaccendere il dibattito sono state alcune dichiarazioni di Paolo Belli, storico volto del programma condotto da Milly Carlucci, che ha commentato la decisione della giornalista – che ha mollato il dance show di Rai 1 per condurre l’Isola dei Famosi su Canale 5 – sottolineando come il successo dello show non dipenda dai singoli componenti della giuria. Le sue parole hanno però attirato l’attenzione della diretta interessata, che sui social ha deciso di replicare con una battuta pungente.

Ballando con le stelle, Paolo Belli ridimensiona l’addio di Selvaggia Lucarelli

In una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Paolo Belli ha parlato del futuro di Ballando con le stelle e del recente abbandono di Selvaggia Lucarelli dalla giuria. Il musicista, presenza fissa del programma fin dalle prime edizioni, ha cercato di riportare l’attenzione sul cuore della trasmissione, spiegando che la vera forza dello show risiede nel format e nella capacità di Milly Carlucci di rinnovarlo anno dopo anno. Belli ha infatti sottolineato come nel corso della lunga storia del programma diversi giurati abbiano lasciato il loro posto, ma Ballando abbia continuato a mantenere il proprio successo grazie agli elementi che lo caratterizzano: il ballo, le emozioni dei concorrenti, le storie personali e l’eleganza della trasmissione. Al centro delle sue parole c’è stata soprattutto la figura della conduttrice, indicata come il principale punto di riferimento dello show.

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"Di giurati ne ho visti andare e venire", avrebbe spiegato Belli, ribadendo che la stabilità del programma non dipenderebbe esclusivamente dai nomi presenti dietro al bancone. Una posizione che, però, non è passata inosservata e che ha spinto Selvaggia Lucarelli a intervenire pubblicamente.

La risposta di Selvaggia Lucarelli: la frecciata sulla giuria di Ballando

La giornalista ha scelto il social X per commentare le dichiarazioni di Paolo Belli, rispondendo a un utente che aveva condiviso l’intervista e sottolineato come il suo addio fosse stato apparentemente ridimensionato. La replica della Lucarelli è arrivata sotto forma di una battuta ironica, ma dal significato piuttosto chiaro: "Più che altro forse ha visto un altro programma…". Una frase breve che sembra mettere in discussione la ricostruzione fatta dal musicista e il modo in cui è stata raccontata la storia della giuria negli ultimi anni. Selvaggia Lucarelli ha poi aggiunto un ulteriore commento, sostenendo che Paolo Belli forse non avrebbe seguito con particolare attenzione le dinamiche interne allo show, ricordando che il gruppo dei giurati è rimasto pressoché invariato per molto tempo.

Secondo la giornalista, infatti, la giuria di Ballando con le stelle avrebbe avuto una continuità importante negli ultimi anni, motivo per cui il suo addio rappresenterebbe un cambiamento significativo per il programma. Resta ora da capire chi prenderà il suo posto nella prossima edizione. Al momento non è ancora stato annunciato il nome del nuovo giudice. Il presidente dell’Intrattenimento Prime Time di Rai1, Williams Di Liberatore, ha spiegato che la questione è stata momentaneamente sospesa, visto che Milly Carlucci è concentrata sulla costruzione del nuovo cast.

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