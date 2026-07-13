Selvaggia Lucarelli replica a Milo Infante: “Cosa c’entro io”. Nuove scintille dopo Garlasco La conduttrice de L’Isola dei Famosi e opinionista del GF Vip ha riposto alle dichiarazioni del nuovo volto di Mediaset dopo l’approdo a Cologno Monzese

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Milo Infante. L’opinionista del GF Vip e nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, infatti, ha deciso di replicare alle recenti dichiarazioni del conduttore appena sbarcato tra le fila Mediaset. Si tratta dell’ennesimo ‘scontro’ a distanza tra i due dopo le scintille sul caso Garlasco. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli contro Milo Infante: la replica sugli auguri ‘mancati’

Fin da subito è stato chiaro che le parole di Milo Infante dopo l’addio alla Rai sarebbero state destinate a fare discutere, anche e soprattutto considerata la ‘frecciata’ nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, infatti, il giornalista ed ex volto di Ore 14 (la cui eredità su Rai 2 verrà raccolta da Salvo Sottile) ha parlato delle ‘reazioni’ ricevute dopo l’annuncio del suo approdo in Mediaset soffermandosi anche su chi, a suo dire, non gli avrebbe fatto arrivare alcun messaggio di auguri. "È tra le poche persone a non averlo fatto" ha osservato Infante riferendosi a Selvaggia Lucarelli.

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La risposta della giudice di Ballando con le Stelle – come anticipato – non ha tardato ad arrivare. Selvaggia ha infatti condiviso sui social uno screenshot del passaggio dell’intervista di Infante che la riguardava, commentando senza troppi giri di parole: "Fermo restando che non ho capito cosa c’entri io con un’intervista a Milo Infante, ho capito ancor meno perché avrei dovuto scrivergli e cosa. Boh!".

Le tensioni tra i due e il futuro in Mediaset

La ‘frecciata’ di Milo Infante a Selvaggia Lucarelli – come detto – è solo l’ultimo capitolo di una polemica a distanza cha va avanti da mesi. Recentemente, infatti, i rapporti professionali tra i due sono stati caratterizzati da visioni molto distanti, soprattutto in relazione al delitto di Garlasco. Lucarelli ha espresso più volte posizioni critiche nei confronti delle ricostruzioni favorevoli ad Alberto Stasi (e, più in generale, scagliandosi contro il circo mediatico intorno al caso dell’omicidio di Chiara Poggi), mentre Infante ha dedicato ampio spazio televisivo a tutte le tesi, comprese quelle che scagionerebbero l’ex fidanzato della vittima. Curiosamente i due si ritroveranno a breve a lavorare nello stesso gruppo televisivo. Infante inizierà infatti la sua nuova esperienza a Mediaset dal 24 agosto con Ore 11, il programma mattutino in onda su Rete 4. Selvaggia sarà invece per la prima volta al timone de L’Isola dei Famosi; prima, però, tornerà nelle vesti di opinionista del Grande Fratello VIP di Ilary Blasi.

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