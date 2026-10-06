Selvaggia Lucarelli risponde a tono alle accusa di Fedez: "Sta facendo la figura da rancoroso, facevano solo schifo" Dopo le parole del rapper sulla prima edizione di Roast in Peace, la giornalista interviene sui social e respinge ogni accusa, rilanciando con una stoccata ancora più pesante.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La nuova puntata dello scontro a distanza tra Fedez e Selvaggia Lucarelli è arrivata quasi inevitabilmente dopo alcune dichiarazioni del rapper sulla sua esperienza a Roast in Peace. Parlando della seconda stagione del programma di Prime Video, Fedez ha infatti fatto un confronto con la prima edizione, sostenendo che alcuni protagonisti avrebbero imposto dei limiti agli autori sugli argomenti da affrontare durante il roast. Tra i nomi citati è comparso anche quello di Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di replicare senza troppi giri di parole.

Roast in Peace: la versione di Fedez sui presunti paletti di Selvaggia Lucarelli

Fedez, parlando della differenza tra le due stagioni, ha spiegato: "Roast in Peace, a me è piaciuto molto. Sai cosa fa la differenza tra la prima stagione e la seconda stagione? Il fatto che il cast della seconda non abbia imposto paletti, mentre so che nella stagione prima alcuni talent, tra cui credo Totti e la Lucarelli, abbiano messo dei veti su alcuni argomenti che non si potevano toccare. Ma se vai a farti fare un roast, ma che cavolo metti i paletti? Non ci andare".

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Il cantante ha poi raccontato anche un altro episodio legato alla propria partecipazione, lamentando il taglio di una battuta rivolta a Jeff Bezos. Secondo il suo racconto, una parte del materiale sarebbe stata eliminata in fase di montaggio, nonostante la sua convinzione che in un format di questo tipo dovrebbe esserci maggiore libertà nel colpire anche personaggi e temi più delicati.

La smentita di Selvaggia Lucarelli e la stoccata

La replica di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere e, attraverso i social, la giornalista ha negato categoricamente di aver chiesto agli autori di Roast in Peace di evitare determinati argomenti. La sua risposta, però, non si è fermata alla semplice smentita: "Il Falena anche oggi mi dedica il suo tempo, facendo la sua consueta figura da rancoroso. Non ho mai chiesto agli autori di Rip di non trattare temi sensibili e nulla di ciò che è stato registrato con me è stato tagliato dietro mia richiesta. Possono dare tutto il girato al Falena, così la smette di cercare disperatamente la luce. Nel frattempo, come tutti gli aspiranti comici scadenti, continua a proporre sue irresistibili battute gridando alla censura, senza capire che le battute non sono state censurate. Facevano solo schifo".

Il riferimento alla vecchia battaglia legale

A quel punto Lucarelli ha aggiunto un altro elemento alla discussione, ricordando la vicenda giudiziaria che negli ultimi anni ha ulteriormente alimentato il rapporto conflittuale con Fedez. La giornalista ha infatti scritto: "Ma poi quello che ha provato a denunciarmi per esercizio abusivo della professione per tentare disperatamente di non farmi scrivere di lui. Proprio lui parla di censure preventive?".

La questione, dunque, va ben oltre il singolo episodio televisivo e si inserisce in una contrapposizione ormai lunga, fatta di accuse, repliche, interventi sui social e scontri pubblici. La smentita di Lucarelli, accompagnata dall’ennesima frecciata personale, riaccende così una rivalità che sembra ancora lontana dal trovare una chiusura, mentre resta da capire se Fedez deciderà di rispondere nuovamente alle sue parole. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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