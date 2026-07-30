Selvaggia Lucarelli, parla l’ex Laerte Pappalardo: “Eravamo incompatibili. Nostro figlio? Ha sofferto come tutti”. E svela i ‘silenzi punitivi’ della conduttrice
Sposato alla blogger fino al 2007, il figlio di Adriano ha raccontato alcuni retroscena mai rivelati sul loro rapporto turbolento. Ma adesso tutto è cambiato.
Ospite del podcast "Radici" condotto da Ughetta Di Carlo, Laerte Pappalardo è tornato a parlare pubblicamente del suo rapporto con l’ex Selvaggia Lucarelli. Lui e la neo-conduttrice de L’Isola dei Famosi sono stati sposati dal 2004 al 2007, ma quegli anni, complice la gioventù di entrambi, sarebbero stati segnati da parecchie ‘turbolenze’ relazionali. Oggi i rapporti sarebbero invece buoni, anche per il bene del figlio 21enne Leon. E così sembra venuto il momento di fare una sorta di bilancio onesto della situazione. Ecco tutti i dettagli qui sotto.
Selvaggia Lucarelli, la verità di Laerte Pappalardo sul loro rapporto
"Non posso dare la colpa a nessuno, eravamo tutti e due molto giovani", ha esordito Laerte Pappalardo, figlio del cantautore Adriano, parlando ai microfoni del podcast "Radici". Al centro del suo racconto gli anni d’amore con Selvaggia Lucarelli, segnati anche da litigi e incomprensioni alla fine incolmabili. "In gioventù hai un fuoco diverso dentro", ha proseguito, "i problemi ti sembrano insormontabili, adesso li vedi come sciocchezze dell’epoca".
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Ma all’epoca, era il 2007, le tensioni tra i due ex si sono trascinate a lungo: "Ci sono state problematiche che sono andate avanti per due, tre anni". Un dolore vero, fatto di scontri e caratteri forti, che oggi Laerte utilizza come spunto per rivelare anche lati della blogger poco noti: "Lei è severa ma giusta. È diretta, sa quali punti andare a toccare". Mentre lui, dice auto-analizzandosi, era "quello che gridava di più". Nel corso delle liti di coppia, Selvaggia a quanto pare "piombava in silenzi assordanti, usava il silenzio punitivo", e così "stavi a casa e non ti parlavi più per una settimana…Dopo cinque giorni le chiedevo: ‘Parliamo, per favore?’".
Il nuovo inizio di Laerte e Selvaggia Lucarelli
Ma a distanza di anni, entrambi sembrano aver trovato un equilibrio diverso. Sono felicemente accompagnati, lui da 12 anni accanto a Laura De Gaetano, lei in coppia con Lorenzo Biagiarelli, che sposerà. E in fondo non provoca più dolore ammettere che la rottura era inevitabile. Non per tradimenti o fatti gravi di qualche tipo, ma per un motivo molto più banale: "Ci siamo lasciati perché eravamo caratterialmente incompatibili".
"Sicuramente nostro figlio avrà sofferto, come tutti", conclude poi Laerte. Però l’equilibrio che ne è scaturito sembra genuino. È nata una sorta di grande famiglia allargata, dove gli affetti restano e i traguardi vengono condivisi naturalmente. E il merito dopotutto va a entrambi. Anche alla severa (ma giusta) conduttrice de L’Isola dei Famosi.
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