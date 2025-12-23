Selvaggia Lucarelli ammicca al trono Over di Maria De Filippi: la foto con gli ex tronisti di UeD fa nascere il dubbio Selvaggia Lucarelli scherza sul trono over durante la cena natalizia della sua agenzia insieme a Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Selvaggia Lucarelli torna al centro dell’attenzione con un gesto ironico che ha subito catturato i fan di Uomini e Donne. Durante la cena natalizia della sua agenzia, guidata da Francesco Facchinetti, la giornalista ha posato in foto insieme a due ex tronisti del celebre dating show di Canale 5, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. A corredo dello scatto, un commento ironico sul trono over ha fatto subito discutere sui social, dimostrando ancora una volta il talento della Lucarelli nel coniugare humor e gossip televisivo.

L’ironia di Selvaggia Lucarelli: "Maria, dammi il trono over"

Tra gli ospiti più chiacchierati della serata, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno attirato l’interesse dei fan. I due ex tronisti, dopo mesi di vicende personali e relazioni concluse rispettivamente con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, si sono ritrovati e hanno deciso di concedersi una seconda possibilità. In passato, la De Ioannon aveva scelto un altro corteggiatore, lasciando Gianmarco fuori dai giochi, ma oggi la prospettiva è cambiata. Durante la cena, la loro complicità è stata evidente: sguardi, risate e piccoli gesti hanno raccontato più di qualsiasi dichiarazione pubblica. Foto e video condivisi sui social hanno documentato una coppia che sembra finalmente ritrovare equilibrio e naturalezza, confermando che lontano dalle telecamere le relazioni possono crescere con tempi e ritmi diversi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il momento più commentato della serata è stato lo scatto condiviso dalla Lucarelli insieme a Martina e Gianmarco, accompagnato da una battuta che ha subito fatto il giro dei social: "Maria ora dammi il trono over". Un gioco ironico che richiama il passato televisivo dei due ex tronisti e che ha fatto sorridere i fan del dating show di Canale 5.

Martina e Gianmarco al centro del gossip di Uomini e Donne

La ricondivisione della foto da parte di Selvaggia Lucarelli ha inevitabilmente trasformato un semplice scatto in un momento di discussione e curiosità online. Lo scambio leggero e ironico tra la Lucarelli e il pubblico conferma come una battuta possa avere un impatto maggiore di qualsiasi dichiarazione ufficiale, mantenendo viva l’attenzione anche sui protagonisti più famosi del programma. E nel catturare l’attenzione del pubblico la giornalista è sicuramente una maestra.

Maria De Filippi non era presente alla cena, ma il trono over resta il simbolo di storie cariche di emozioni, oltre che un vero punto di riferimento per i fan. Per Martina e Gianmarco, però, la priorità resta la serenità ritrovata, cercando di costruirsi un futuro indipendente dal contesto televisivo nel quale si sono trovati.

Potrebbe interessarti anche