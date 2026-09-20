Selvaggia Lucarelli, da giudice scomoda a opinionista irresistibile: il curioso effetto Grande Fratello Vip dopo Ballando con le stelle
A Ballando con le stelle era accusata di essere troppo cattiva e divisiva, oggi al Grande Fratello le sue battute e i suoi giudizi sembrano diventati parte del divertimento. A cambiare, forse, non è Selvaggia ma il contesto
Selvaggia Lucarelli ha cambiato pelle o siamo noi a guardarla con occhi diversi? Il passaggio da Ballando con le stelle al Grande Fratello Vip racconta un curioso paradosso televisivo: la stessa donna che per anni è stata accusata di essere troppo "cattiva" e divisiva oggi sembra quasi indispensabile per commentare quello che succede in Casa.
Da giudice scomoda a opinionista che fa ridere
A Ballando il suo sarcasmo entrava spesso in collisione con il meccanismo dello show. Su Canale 5, invece, sembra trovare un terreno più naturale: può giudicare, provocare, scherzare e persino stare al gioco. Non è detto che sia cambiata lei: forse è semplicemente cambiato il contesto. In televisione, a volte, basta questo per trasformare la percezione di un personaggio. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
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