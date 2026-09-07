Selvaggia Lucarelli pizzica Laura Pausini, la frecciata sulla foto (ritoccata) con Sinner e Kimi Antonelli: “Non se n’è accorta” La cantante ha pubblicato uno scatto insieme ai campioni dello sport azzurro sui social, dove però è circolato anche quello originale

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nel bene e nel male, Laura Pausini è stata tra le protagoniste indiscusse del Gran Premio d’Italia di Monza, prima con una performance live e poi con una foto pubblicata sui social che ha acceso una piccola polemica. Al centro della discussione, infatti, è finito uno scatto insieme a Jannik Sinner, Marco Bezzecchi e al vincitore della gara di casa Andrea Kimi Antonelli, rilanciato e confrontato online con un’altra versione apparentemente meno ‘ritoccata’. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Laura Pausini, la performance a Monza e la foto con Sinner, Antonelli e Bezzecchi

La giornata di Laura Pausini al Gran Premio di Monza 2026 è iniziata sotto i riflettori. La cantante si è esibita prima della gara davanti al pubblico del circuito, proponendo alcuni dei suoi successi e il nuovo singolo. Una performance accolta con entusiasmo, anche se non è stata lei a intonare l’inno (dopo le polemiche di Milano-Cortina 2026), affidato invece al tenore Francesco Meli. A rendere ancora più speciale la giornata è stata poi la vittoria di Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha conquistato il Gran Premio al termine di una rimonta spettacolare, trasformando il weekend brianzolo in una grande festa per lo sport italiano. Pausini ha quindi condiviso su Instagram una fotografia che la ritrae insieme ad Antonelli, Sinner e Bezzecchi. Proprio quello scatto, però, è diventato oggetto di discussione. Sui social, infatti, ha iniziato a circolare un’altra versione della stessa immagine, nella quale la cantante apparirebbe più giovane e con alcuni dettagli del volto e delle gambe differenti. Un confronto che ha inevitabilmente alimentato il dibattito sull’utilizzo dei filtri e dei ritocchi nelle fotografie pubblicate online.

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La stoccata di Selvaggia Lucarelli e la difesa dei social

A rilanciare la questione è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha pubblicato tra le sue storie Instagram le due versioni della fotografia, accompagnandole con una frase ironica e pungente: "A proposito di Pausini. La notizia non è che ritocchi una foto. Chi se ne frega, lo sapevamo tutti e lo facciamo tutti (diciamo con mano pesante o leggera, a seconda dei casi). Fa solo ridere che non si sia accorta che giri ovunque quella originale". Anche il giornalista Giuseppe Candela ha rilanciato l’argomento su X. La polemica ha attecchito rapidamente, ma i commenti degli utenti sono stati in larga parte in difesa della cantante. "Ecco che spuntano i paladini della morale e i nemici dei filtri. La gente dovrebbe trovarsi un problema vero di cui preoccuparsi… Gli italiani troveranno sempre qualcosa da criticare a Laura Pausini, eppure non parlano mai dei suoi successi di quest’anno o delle sue esibizioni: è l’unica cantante italiana ad essersi esibita in tre diversi eventi sportivi! Ma il problema è il filtro." Tra i commenti si legge anche: "Polemiche inutili Mamma mia. Ma una persona può fare quello che ca**o vuole della sua faccia corpo in foto oppure no?". E ancora: "Non c’è nulla di male nel ritoccarsi le foto, ma fossi in lei mi sarei accertato che la stessa foto non venisse ripostata". "Io mi concentrerei più sulle cattiverie, insulti e anche bodyshaming che ho letto verso di lei in questi giorni. Forse è anche per quello che usa i filtri. Però quello va bene a tutti, i filtri no". "Ma vaaaaa E che sarà mai? Un’aggiustata alle ginocchia? Ehhhhh capirai!". C’è poi chi invita a lasciar correre: "Continuate a parlare e criticare che lei, in primis vi ignora tutti e secondo è troppo occupata nel suo tour in tutto il mondo Datele pace". "C’è da dire che noi comuni mortali una brutta foto la possiamo eliminare mentre loro non possono sfuggire a migliaia di foto che l fanno loro". Poi i messaggi di sostegno: "Orgoglio italiano nel mondo ancora una volta hai portato la nostra"; "Sei pazzescaaaa!"; "Ragazzi che energia!"; "Spettacolare come sempre, Laura! Una performance pazzesca, tutta energia, grinta e quella presenza scenica che ti rende unica!"; "4 Leggende che portano alto l’orgoglio Italiano nel mondo".

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