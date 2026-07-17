Selvaggia Lucarelli saluta L'Isola dei Famosi, commozione per l'avventura nelle Filippine: "Un senso di vuoto, la coda di un tifone" Terminate le registrazioni nelle Filippine, Selvaggia Lucarelli racconta emozioni, fatica e gratitudine per il suo debutto alla conduzione de L'Isola dei Famosi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo oltre un mese trascorso nelle Filippine, si è conclusa l’avventura sul set della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A raccontare le emozioni di questo importante traguardo è stata Selvaggia Lucarelli, scelta per la prima volta alla conduzione del celebre reality di Canale 5. Attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram, la giornalista ha ripercorso i momenti più intensi di un’esperienza che ha definito tanto impegnativa quanto indimenticabile, ringraziando tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte. Tra fatica, soddisfazione e gratitudine, Lucarelli ha voluto condividere con i suoi follower il bilancio di due mesi vissuti lontano dall’Italia, in attesa del debutto del programma previsto per la fine di settembre.

Selvaggia Lucarelli racconta la fine delle riprese de L’Isola dei Famosi

Con la conclusione delle registrazioni nelle Filippine, Selvaggia Lucarelli ha deciso di affidare ai social un pensiero dedicato all’intera squadra che ha reso possibile la realizzazione del reality. Nel post, accompagnato da una carrellata di immagini scattate durante la permanenza sull’isola, la conduttrice ha ripercorso i numeri di questa lunga avventura. "Sole, pioggia, vento, umidità, la coda di un tifone, 41 giorni nelle Filippine", ha scritto, ricordando anche le oltre duecento persone coinvolte sul set, i numerosi cambi d’abito, i set allestiti, i ciak e perfino "150 litri d’acqua persi e bevuti". Un elenco che restituisce l’idea delle difficoltà affrontate durante le riprese, ma anche dell’intensità di un progetto che ha richiesto il contributo di un’enorme macchina organizzativa.

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Nel suo racconto, Lucarelli ha spiegato che la fine delle riprese lascia inevitabilmente un senso di malinconia, accompagnato però dalla consapevolezza di aver vissuto qualcosa di unico. Ha descritto il set de L’Isola dei Famosi come una realtà capace di mescolare "lavoro, caldo, stelle, amicizie e salsedine", definendolo uno dei contesti televisivi più complessi con cui abbia avuto a che fare.

Il messaggio di gratitudine prima del debutto su Canale 5

Nel lungo sfogo social, Selvaggia Lucarelli ha voluto soprattutto mettere in primo piano il valore del lavoro di squadra. Pur essendo il volto del programma, ha sottolineato come il successo di una produzione di questo tipo dipenda dall’impegno di centinaia di professionisti. "La fine dell’Isola dei Famosi porta con sé un senso di vuoto, ma anche di pienezza", ha scritto, spiegando che ogni momento vissuto è stato alimentato dalla dedizione e dalla passione di chi ha lavorato al progetto. Da qui anche una riflessione sul significato della collaborazione: "Nessun uomo è un’isola", ha ricordato, sottolineando come ogni persona abbia dato il proprio contributo, spesso andando ben oltre il proprio ruolo.

Infine, la conduttrice ha parlato anche del suo debutto assoluto alla guida di un programma televisivo in prima serata, che arriverà su Canale 5 a fine settembre. Pur consapevole che il pubblico e la critica esprimeranno il proprio giudizio una volta iniziata la messa in onda, Lucarelli ha ribadito di aver affrontato questa esperienza con entusiasmo e senso di responsabilità. "Al di là di come andrà, di cosa si dirà, essere la conduttrice è stato gioia e fatica ma soprattutto un onore", ha scritto, aggiungendo di non aver mai dimenticato di essere "l’ultimo anello di una catena straordinaria", il volto chiamato a rappresentare il lavoro di tutti. Il messaggio si conclude con un sentito ringraziamento rivolto all’intera troupe e con un’espressione filippina, "Bahala na!", utilizzata come augurio e simbolo dello spirito con cui ha vissuto questa intensa avventura.

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