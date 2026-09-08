Selvaggia Lucarelli attacca Fedez, la nuova denuncia del rapper fa discutere: "Un fotogramma di lui allo specchio"
La giornalista racconta nella sua newsletter l’ultimo capitolo dello scontro con il rapper e rivela un retroscena giudiziario destinato a riaccendere la guerra tra i due.
Tra Selvaggia Lucarelli e Fedez sembra esserci ancora una questione in sospeso, nonostante gli anni trascorsi dai primi scontri pubblici e dalle numerose polemiche che hanno coinvolto entrambi. A riaccendere l’attenzione è stata questa volta la giornalista, che nella sua newsletter Vale Tutto ha raccontato ai lettori un nuovo capitolo della lunga vicenda, rivelando anche un’iniziativa legale intrapresa dal rapper nei suoi confronti.
Il nuovo capitolo dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez
Lucarelli ha scelto un tono particolarmente pungente per introdurre la questione, partendo proprio dall’attività pubblica svolta da Fedez negli ultimi anni: "Avete presente quel rapper che si improvvisa giornalista intervistando giornalisti e politici anche su questioni di politica internazionale e inanellando gaffe su argomenti di cui sa poco, in un italiano spesso stentato? Ecco, Fedez", ha scritto nella newsletter.
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Una premessa che serve a introdurre il punto centrale del suo racconto, perché secondo quanto riferito dalla giornalista Fedez l’avrebbe denunciata anche per abuso della professione giornalistica. Lucarelli lo racconta con evidente ironia, sottolineando quella che considera una contraddizione nella posizione del rapper: "La sapete l’ultima? Mi ha denunciata (anche) per abuso della professione giornalistica. Credo un caso unico o quasi, in Italia".
La denuncia è stata archiviata
Il passaggio più significativo del racconto riguarda però l’esito dell’iniziativa giudiziaria. Lucarelli sostiene infatti che la denuncia nei suoi confronti sarebbe stata archiviata, anche se la vicenda non si sarebbe conclusa definitivamente, dal momento che Fedez avrebbe presentato opposizione all’archiviazione. È proprio su questo elemento che la giornalista costruisce una delle sue stoccate più dure: "Più che una denuncia, un fotogramma di lui allo specchio. Ah, la denuncia è stata archiviata, ma il denunciante si è opposto". Una frase con cui Lucarelli trasforma il racconto del procedimento in un nuovo terreno di confronto personale, lasciando intendere che la questione potrebbe avere ulteriori sviluppi.
Una guerra che dura da anni e la promessa della Lucarelli
Lo scontro tra i due non nasce certo oggi. Le tensioni si sono intensificate soprattutto dopo il caso del pandoro legato a Chiara Ferragni, quando Lucarelli aveva ricostruito la vicenda della beneficenza e, successivamente, aveva continuato a occuparsi di diverse questioni riguardanti l’ex coppia. Da allora, le polemiche hanno attraversato social network, programmi televisivi, interviste e anche le aule giudiziarie, trasformando il rapporto tra Lucarelli e Fedez in uno dei confronti più duraturi del mondo dello spettacolo italiano.
A rendere ancora più delicato l’ultimo episodio c’è poi la questione professionale. Lucarelli ha lasciato l’Ordine dei giornalisti nel maggio 2023, spiegando all’epoca le proprie ragioni e il rapporto ormai problematico con l’istituzione. Ed è proprio sulla sua attività giornalistica che, stando al suo racconto, si concentra ora una parte dell’azione intrapresa da Fedez. Lucarelli, tuttavia, non sembra considerare chiusa la vicenda. Dopo aver raccontato il nuovo capitolo nella newsletter, conclude con una promessa piuttosto esplicita: "Ne riparleremo!"
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