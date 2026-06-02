Selvaggia Lucarelli sferra un altro colpo, Fabio Maria D'Amato le svela i retroscena sulla Ferragni: "Era andata in blackout" L'ex manager dell'influencer racconta per la prima volta la sua versione dei fatti e svela cosa è accaduto dietro le quinte dopo Sanremo e durante la crisi del Pandoro.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo anni di silenzio e dopo essere rimasto nell’ombra durante una delle vicende mediatiche più discusse degli ultimi tempi, Fabio Maria D’Amato ha deciso di parlare. Lo ha fatto scegliendo una sede tutt’altro che casuale: Burnout Podcast, il progetto condotto da Selvaggia Lucarelli, la giornalista che per prima portò all’attenzione pubblica il caso che avrebbe poi dato origine al cosiddetto "Pandoro-Gate".

Fabio Maria D’Amato la scelta di parlare dopo anni di silenzio

Nel corso della lunga conversazione, l’ex manager di Chiara Ferragni ha ripercorso alcune delle tappe più delicate del suo rapporto professionale con l’imprenditrice digitale, raccontando come un legame costruito nell’arco di molti anni si sia progressivamente incrinato fino ad arrivare a una separazione definitiva.

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Tra i passaggi più significativi dell’intervista c’è la spiegazione delle ragioni che lo hanno spinto a rompere il riserbo mantenuto fino a oggi. D’Amato ha raccontato di aver preferito attendere la conclusione delle vicende giudiziarie prima di esprimersi pubblicamente e di aver rifiutato diverse occasioni mediatiche: "Molti mi hanno ovviamente chiesto di parlare, c’è chi mi ha offerto del denaro ma non mi interessa", ha dichiarato, aggiungendo di aver ricevuto anche proposte per interviste costruite con domande concordate in anticipo. Proprio per questo avrebbe scelto di confrontarsi con Selvaggia Lucarelli, ritenendola la persona più adatta per affrontare l’argomento senza filtri.

Il Festival di Sanremo e il monologo di Chiara Ferragni che fece discutere

Uno dei temi centrali dell’intervista riguarda il Festival di Sanremo, individuato da D’Amato come un momento decisivo nella storia professionale condivisa con Ferragni. L’ex manager ha infatti smentito di aver scritto il celebre monologo "Lettera a me stessa", spesso associato anche al suo lavoro dietro le quinte: "Non sono stato io a scrivere la lettera di Chiara a se stessa. È Chiara stessa l’autrice", ha precisato. D’Amato ha spiegato di aver suggerito un approccio completamente diverso, ispirato a un modello più ironico e vicino ad alcuni esempi della televisione americana. Tuttavia, Ferragni avrebbe scelto di seguire una strada personale. Pur rispettando quella decisione, il manager ha ammesso di aver avuto dei dubbi sul testo: "Sì, non capivo che cosa portasse in più a se stessa e agli altri".

Le voci sul rapporto con Fedez

L’intervista è stata anche l’occasione per fare chiarezza su alcune indiscrezioni che avevano accompagnato il periodo successivo alla manifestazione canora. In particolare, D’Amato ha smentito una voce molto diffusa secondo cui sarebbe stato lui ad allontanare Fedez dal camerino durante i giorni del Festival. "Diceva che avessi cacciato Fedez dal camerino, ma non è così", ha affermato in modo netto. Secondo il suo racconto, le settimane successive alla partecipazione di Ferragni a Sanremo furono particolarmente difficili: "Nelle tre settimane successive a Sanremo è andata poi in blackout: parlava con poche persone", ha ricordato, descrivendo un periodo caratterizzato da forte tensione e isolamento.

L’addio e il mancato chiarimento

La rottura definitiva sarebbe avvenuta con un progressivo allontanamento. D’Amato ha raccontato che la decisione di lasciare venne comunicata direttamente a Ferragni durante un tragitto in auto: "Un giorno in macchina le ho detto che me ne sarei andato", ha spiegato, aggiungendo che la risposta ricevuta fu semplicemente: "Ok". Il passaggio più amaro riguarda però il mancato confronto finale tra i due. Nonostante i tentativi di chiarimento, D’Amato sostiene che quel momento non sia mai arrivato: "Io e Chiara non abbiamo mai litigato", ha raccontato, spiegando di essere rimasto ferito dall’assenza di un dialogo conclusivo.

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