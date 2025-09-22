Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello: "Perché ha detto no", la proposta e il retroscena A quanto pare Mediaset avrebbe voluto la giurata di Ballando come opinionista del reality, ma lei "Ha declinato l'offerta".

E mentre Selvaggia Lucarelli si appresta a riprendere il suo posto al banco della giuria di Ballando con le Stelle, arriva un’indiscrezione che l’avrebbe voluta opinionista inedita nel nuovo Grande Fratello nip di Simona Ventura. A pochissimi giorni dal debutto della 20esima edizione del dancing show di Milly Carlucci, dove Selvaggia tiene banco come giurata ormai da ben 10 anni, Giuseppe Candela ha fatto sapere che la nuova conduttrice del GF avrebbe voluto proprio lei in studio per commentare in diretta le vicende dalla Casa più spiata d’Italia. Nella sua rubrica ‘C’è Chi dice‘, nel settimanale Chi, il giornalista ha anche fatto sapere che l’offerta di Mediaset sarebbe arrivata troppo tardi, principale motivo per cui Lucarelli alla fine è rimasta salda al suo posto a Ballando.

Grande Fratello, Selvaggia Lucarelli rifiuta il posto di opinionista

"Un colpo mancato. Mediaset ha cercato di convincere Selvaggia Lucarelli a vestire i panni di opinionista nella nuova edizione del Grande fratello condotta da Simona Ventura". Con queste parole Giuseppe Candela ha lanciato lo scoop in cui svela che il biscione avrebbe voluto strappare la famosa giurata dalle braccia di Milly Carlucci, per portarla tra quelle di Super Simo. Purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, l’affare non è andato in porto: "Una proposta tardiva, con alle porte anche il debutto di Ballando con le stelle, show in cui la giornalista è impegnata come giurata. Lucarelli ha, dunque, declinato l’offerta", ha infatti spiegato Candela, facendo sapere che l’offerta è arrivata con le tempistiche sbagliate.

Selvaggia Lucarelli, quindi, non si separerà dalla sua paletta e dal prossimo sabato 27 settembre, sarà ancora saldamente seduta accanto a Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Certo è che sarebbe stato interessante vederla nei panni di opinionista del Grande Fratello, proprio nell’edizione che vuole tornare alle origini con la presenza di concorrenti apparentemente nip. Chissà cosa avrebbe detto dei nuovi gieffini quasi sconosciuti e delle prime dinamiche nella Casa con la sua ironia e proverbiale sagacia. Per questa volta, invece, il pubblico di Canale 5 e Simona Ventura dovranno ‘accontentarsi‘, degli ex del reality: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, 3 personalità molto diverse che hanno fatto la storia del programma ognuno a suo modo.

