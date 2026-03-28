Selvaggia Lucarelli destabilizza Mediaset, il suo ruolo al Grande Fratello Vip "Non va giù alle Iene": perché Selvaggia Lucarelli ha successo al Grande Fratello Vip, ma Le Iene non la prendono bene: tutte le tensioni e le vecchie ruggini dietro il nuovo ruolo di opinionista.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’arrivo di Selvaggia Lucarelli al ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip ha sicuramente acceso i riflettori su questa edizione, ma non tutti i membri di Mediaset sembrano essere entusiasti della scelta. Le voci di corridoio indicano infatti che ci sarebbero stati dei malumori, in particolare tra i colleghi de Le Iene, storica trasmissione di Italia 1, che non avrebbero accolto con favore il suo passaggio al reality.

Le reazioni interne a Mediaset per il ruolo di Selvaggia Lucarelli

L’ingresso di Lucarelli in pianta stabile al Grande Fratello Vip, dopo precedenti ospitate in programmi come L’Isola dei Famosi, Scherzi a Parte e Verissimo, ha segnato un cambiamento sostanziale: qui il suo ruolo è fisso e copre tutta l’edizione, seppur breve. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, a Le Iene ci sarebbero stati dei veri e propri mal di pancia: "Selvaggia Lucarelli fa venire il mal di pancia a Le Iene. Lei è certamente divisiva ma capace di catalizzare l’attenzione mediatica. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip, accompagnata da qualche fake news, proprio non va giù a un programma del Biscione. Quale? Le Iene. Tutta colpa di vecchie ruggini e scontri pubblici. Il gruppo di lavoro guidato da Davide Parenti non avrebbe gradito il suo sbarco a Mediaset, malumore a cui i vertici dell’azienda non avrebbero dato peso tirando dritto".

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Critiche e tensioni con Le Iene

Da diversi anni Lucarelli non ha risparmiato critiche a Le Iene, sottolineando in più occasioni il modo in cui il programma affronta determinate vicende. Già nel 2022, in un articolo su Domani riguardante il suicidio di un giovane ingannato online, scriveva: "Le Iene sono un programma socialmente pericoloso. Lo sostengo da anni, ho scritto numerosi articoli (l’ultimo due settimane fa) denunciando la disinformazione che la squadra di Davide Parenti continua a diffondere da Stamina in poi, ma il problema non è mai stato solo questo. Come più volte ho ricordato, il problema a monte è il metodo. Sono due decenni che si assiste allo scempio che le Iene fanno del giornalismo, che accettiamo le immagini di macchiette in giacca e cravatta all’inseguimento di persone per strada, sul proprio posto di lavoro, nelle proprie abitazioni private".

Lo scontro più recente riguarda invece il trattamento di alcune vicende giudiziarie, tra cui i casi Garlasco, Erba e la vicenda Chiara Ferragni: "Il solito programma di disinformazione, quello che ha provato a fare la verginità a Rosa e Olindo, ci sta provando con Stasi e ora pure con la povera Ferragni che non meriterebbe il loro sostegno perché non ha ucciso nessuno, butta lì con la solita confusione che io come Ferragni sarei stata prosciolta nel processo Canalis. Purtroppo il programma sta alla procedura penale come io al bricolage con la sega circolare".

L’impatto sul Grande Fratello Vip con Selvaggia

Nonostante le tensioni, la presenza di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip sembra stia già dando i suoi frutti sul fronte televisivo, con la giornalista capace di catalizzare attenzione e commenti. La sua partecipazione è percepita come un tentativo di Mediaset di dare una scossa al format, dopo i deludenti ascolti delle passate edizioni, la situazione non decolla ma procede stabile. Tuttavia, resta da vedere come evolveranno le relazioni interne e se i malumori di Le Iene potranno influire in qualche modo sul clima aziendale.

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