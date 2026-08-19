Selvaggia Lucarelli contro Ranucci: “Eviti allusioni”. La dura replica alla frecciata del conduttore di Report La conduttrice de L’Isola dei Famosi e opinionista del GF Vip ha risposto alle parole di Sigfrido Ranucci, che l’ha punzecchiata in un’intervista

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Con l’intervista rilasciata oggi da Sigfrido Ranucci il confronto con Selvaggia Lucarelli si sposta nuovamente sul terreno personale. A far scattare la replica della giornalista, infatti, è soprattutto il passaggio in cui il conduttore di Report, parlando delle critiche ricevute a la Repubblica, l’ha chiamata direttamente in causa: "Siamo al punto che perfino Selvaggia Lucarelli mi imputa rapporti spregiudicati: sarebbe interessante citare i suoi". La risposta della conduttrice de L’Isola dei Famosi e opinionista del GF Vip, ovviamente, non si è fatta attendere ed è arrivata sui social. Scopriamo tutti i dettagli.

Ranucci contro Lucarelli, lo scontro dopo l’intervista: «Nel giornalismo si risponde su ciò che l’altro ha scritto»

Nel post pubblicato oggi su X Selvaggia Lucarelli esordisce ironizzando su alcuni passaggi dell’intervista di Sigfrido Ranucci e sulla definizione del ruolo di Report: "Sorvolo su alcuni passaggi dell’intervista a Ranucci oggi su Repubblica perché sulla mitomania mi sono soffermata abbastanza ("Report per la Rai come il Giubileo per il papa", vabbè) e non infierisco". Ma il punto considerato più serio è proprio il riferimento personale. "Sono molto stupita della frase modalità pizzino su di me", scrive, contestando il fatto che Ranucci, invece di rispondere alle sue osservazioni, abbia spostato l’attenzione su chi le ha formulate. «A parte che nel mondo del giornalismo fatto da persone perbene si risponde su ciò che l’altro HA SCRITTO, non attaccando chi ha scritto», prosegue Lucarelli, secondo cui l’intervento di Ranucci sarebbe riconducibile a un argumentum ad hominem, cioè alla delegittimazione dell’interlocutore anziché alla discussione delle sue argomentazioni. "L’argumentum ad hominem per delegittimare chi scrive e fa il suo lavoro però me lo aspetto dai fasci, non da Ranucci", aggiunge, sottolineando la distanza che dovrebbe esserci tra la critica giornalistica e l’attacco personale.

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Selvaggia Lucarelli non ci sta: «Racconta pure Ranucci, sennò sembra una intimidazione allusiva»

È però sul significato della frase di Ranucci che Selvaggia Lucarelli concentra la parte più dura della replica. La giornalista, infatti, osserva come il riferimento alle sue "frequentazioni" arrivi dopo che, nell’intervista, si era parlato anche di rapporti con terroristi. Da qui la richiesta di uscire dalle allusioni e indicare precisamente a cosa si faccia riferimento: "Dovrebbe essere così gentile da evitare allusioni e dire con NOMI E COGNOMI quale brutta gente o criminali e pregiudicati sarebbero miei amici o confidenti o frequentazioni". Per l’opinionista del Grande Fratello VIP, che il prossimo autunno guiderà l’Isola dei famosi su Canale 5, in assenza di chiarimenti, il rischio è che il messaggio assuma un significato intimidatorio: «Perché altrimenti suona come un "so cose su di te, quindi ti conviene stare zitta"». Infine la richiesta diretta: "Racconta pure Ranucci, sennò sembra una intimidazione allusiva e un metodo molto poco nobile di non rispondere sul merito lanciando ombre su chi ti critica".

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