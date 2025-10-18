Selvaggia Lucarelli contro Caterina Balivo: “Piedi online e feticisti”, la replica (gelida) della conduttrice
Botta e risposta al vetriolo tra Selvaggia Lucarelli e Caterina Balivo: accuse social, tra scarpe usate e frecciatine che non lasciano dubbi a una nuova 'faida'
Tutti la conosciamo per il suo essere così schietta e diretta, noncurante dei giudizi altrui e senza peli sulla lingua. Selvaggia Lucarelli torna a far parlare di sé e, questa volta, non c’entra nulla Ballando Con Le Stelle. Stavolta, a finire nel mirino della giudice dello show condotto da Milly Carlucci è la conduttrice de La Volta Buona, Caterina Balivo, a cui Lucarelli ha dedicato un articolo intero nella sua newsletter. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Selvaggia Lucarelli, la polemica su Caterina Balivo
Come vi abbiamo anticipato, nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli ha fatto discutere sui social, innescando una vera e propria polemica. La giurata di Ballando ha dedicato un articolo nella sua newsletter a Caterina Balivo, dopo aver scoperto che possiede un canale su Vinted dove vende anche scarpe usate. La giornalista ha poi ricordato che, cercando su Google "Balivo/Piedi", si trovano decine di pagine dedicate agli ammiratori dei suoi piedi. Il focus di Lucarelli è proprio il profilo Vinted di Balivo, dove ha venduto a 150 euro un paio di scarpe Gucci completamente distrutte: "Chi è la conduttrice milionaria che vende articoli come questo nel suo sconcertante Vinted? E perché?" Pur sapendo che Balivo è libera di vendere ciò che vuole, la giornalista si domanda perché lo faccia, visto che non ha problemi economici. Ancora una volta, Lucarelli ha scritto: "Queste sono alcune delle scarpe sporche e/consumate che la milionaria Caterina Balivo vende su Vinted. Ma perché lo fa? E come è possibile che Balivo non passi almeno uno straccetto umido sulle solette interne prima di fotografare le scarpe? Non è che sa di avere un pubblico particolare – quello dei feticisti dei piedi- e si rivolge proprio a loro, che amano particolarmente le scarpe USATE, usatissime, e dei piedi? E perché vende anche altri oggetti così miseri? Ne parlo, divertita, nella mia newsletter".
La risposta (gelida) di Caterina Balivo
Dopo le polemiche sul web, Caterina Balivo ha risposto (indirettamente) con un video su Instagram: "Sono andata a vedere le prime due puntate di Sandokan ed è pazzesco! Sono uscita contenta di aver visto queste due puntate, bravi tutti…Bello vedere persone talentuose fare bene il loro lavoro e ognuno di loro che risplende in base alla propria luce e non della luce riflessa degli altri…" Che fosse una risposta velata a Lucarelli? Quest’ultima, ha interpretato il video come una frecciatina e ha commentato: "Dai Caterì, non rosicare troppo… Fai un programma che campa sulla luce riflessa degli altri, compresa la mia…Che poi la luce riflessa in questo caso sarebbero le tue scarpe zozze?" e ha concluso con un consiglio ironico: "E daje, fatti due risate, sei libera di strizzare l’occhio ai feticisti, poi però stacce…" Subito dopo, non sono mancati diversi video e storie in cui Lucarelli mostra come, a suo avviso, Balivo avrebbe (a suoi dire) più volte attirato l’attenzione del mondo dei feticisti nel corso degli anni.
