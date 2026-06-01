Selvaggia Lucarelli confermata all'Isola dei Famosi: l'addio a Ballando e i primi concorrenti, da Pretelli a Zeudi Di Palma
Lucarelli pronta a sbarcare in Honduras: arriva la conferma sulla conduzione e iniziano a circolare i primi nomi del cast che potrebbe animare la prossima edizione.
Dopo settimane di indiscrezioni, trattative e voci di corridoio, è arrivata quella che molti considerano ormai una vera e propria conferma: sarà Selvaggia Lucarelli a guidare la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Un cambiamento significativo per il reality di Canale 5, che si prepara a tornare in una veste profondamente rinnovata e con una delle personalità più discusse del panorama televisivo italiano al timone.
Il sì di Mediaset per Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi
Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, le trattative tra la giornalista e Mediaset si sarebbero concluse positivamente, mettendo fine alle speculazioni che per mesi avevano coinvolto anche altri nomi. Tra questi era circolato con insistenza quello di Belen Rodriguez, ma alla fine la scelta sarebbe ricaduta su Lucarelli. Per la giornalista si tratta di una sfida del tutto nuova. Dopo le esperienze come opinionista e commentatrice televisiva, tra cui quella al Grande Fratello Vip, sarebbe pronta a misurarsi con la conduzione di un programma molto diverso, assumendo un ruolo centrale in uno dei format più importanti della rete. La nuova edizione verrà registrata nelle Filippine durante il mese di giugno e sarà trasmessa in autunno. Una scelta organizzativa che avrebbe avuto conseguenze anche sul futuro professionale della conduttrice.
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L’addio a Ballando con le stelle e i primi nomi dei possibili naufraghi
La conferma della conduzione de L’Isola dei Famosi coincide infatti con la fine di un lungo percorso all’interno di Ballando con le stelle. Dopo dieci anni trascorsi dietro il banco della giuria, Selvaggia Lucarelli sarebbe pronta a lasciare il programma guidato da Milly Carlucci. Proprio per il peso mediatico della giornalista, in Rai si starebbe valutando una riorganizzazione dell’assetto della giuria piuttosto che una semplice sostituzione.
Mentre la macchina organizzativa entra nel vivo, iniziano ad emergere anche le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti. Tra i nomi che vengono dati per molto vicini alla partecipazione figurano Francesco Chiofalo, Zeudi Di Palma, Daniele Iaià e Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo rappresenterebbe uno dei profili più curiosi del cast. Dopo aver ricoperto il ruolo di inviato nella passata edizione, potrebbe tornare nel programma da concorrente, vivendo così l’avventura dall’altra parte della barricata. Grande attenzione anche per Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello, che può contare su una forte popolarità online, e per Daniele Iaià, vincitore della prima edizione di Too Hot To Handle Italia. Francesco Chiofalo, invece, è da anni un volto molto noto agli appassionati di reality, recentemente visto in The 50 di Prime Video.
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