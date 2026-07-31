Selvaggia Lucarelli compie gli anni, la dedica dolcissima di Lorenzo Biagiarelli: “Amore della mia vita, nessuna metafora reggeva”. La replica memorabile La giornalista compie 52 anni e riceve gli auguri pubblici del compagno Lorenzo Biagiarelli: parole d’amore e una replica ironica che non passa inosservata.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Compleanno speciale per Selvaggia Lucarelli, che il 30 luglio ha compiuto 52 anni. A festeggiarla pubblicamente è stato il compagno Lorenzo Biagiarelli, che ha affidato a Instagram gli auguri dolcissimi ma anche originali: dopo aver ammesso di aver scartato "migliaia di metafore", ha optato per un paragone insolito, legato a uno dei grandi amori della giornalista, i gatti. Il post ha subito raccolto centinaia di commenti. A sorprendere però non sono state le parole di lui, quanto la risposta della diretta interessata. Vediamo insieme perché.

Selvaggia Lucarelli e gli auguri ‘speciali’ del compagno Lorenzo: la risposta di lei è iconica

Selvaggia Lucarelli ha compiuto ieri, 30 luglio. 52 anni e il compagno Lorenzo Biagiarelli le ha dedicato un messaggio speciale su Instagram: "Ho valutato migliaia di metafore diverse, più o meno romantiche o efficaci, ma alla fine nessuna reggeva il confronto, per chiarezza e verità, con questa: e cioè ti amo quanto tu ami i gatti. Auguri amore della mia vita". Il post è accompagnato da una foto di Selvaggia con Gaza, una delle sue gatte, trovata lo scorso settembre a Sorisole, nella Bergamasca, in gravi condizioni di salute. Dopo un iniziale tentativo di affidarla a un adottante, la coppia ha deciso di tenerla con sé e raccontarne i miglioramenti. La replica della giornalista alla dedica del compagno è stata ironica: "Non so se ce la fai". C’è da dire, tra l’altro, che Selvaggia e il compagno hanno appena passato un mese nelle Filippine dove la giornalista ha registrato la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, reality che condurrà su Canale 5 nella prossima stagione televisiva.

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Selvaggia Lucarelli e il matrimonio slittato con Lorenzo Biagiarelli

Mesi fa, ospite di Toffanin a Verissimo, Selvaggia Lucarelli ha annunciato che il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli è stato rimandato alla primavera del 2027. La coppia, insieme da dieci anni, ha scelto di spostare le nozze per avere più tempo per organizzare l’evento, evitando una cerimonia improvvisata: "sarebbe stata una pecionata con le bomboniere cucite da me di notte". La giornalista ha scherzato anche sui numerosi matrimoni vip previsti nel 2026, spiegando: "io non mi mescolo con gli altri. Io voglio le luci su di me, sono una mitomane". Biagiarelli ha commentato: "Selvaggia detta il trend, non lo segue e quindi ci spostiamo all’anno prossimo". Restano ancora da definire alcuni dettagli della cerimonia, tanto che lo chef ha ammesso: "non abbiamo ben chiaro il mood di queste nozze".

Nel corso dell’intervista, Lucarelli ha parlato anche del suo percorso sentimentale, spiegando di aver imparato ad apprezzare la stabilità. In passato cercava relazioni più complicate. Oggi, invece, considera il rapporto con Lorenzo una fonte di serenità: "con l’uomo buono non avrai più il respiro corto, l’affanno che ogni giorno devi conquistarti qualcosa ma la pace dell’amore che c’è", ammettendo di essere stata "una cretina" a pensare che senza sofferenza non potesse esserci amore.

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