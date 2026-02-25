Selvaggia Lucarelli, prime bordate a Sanremo: la frecciata ad Arisa e le scuse a Pucci Dopo la prima serata del Festival 2026, non poteva certo mancare qualche pungente commento della giornalista: ecco nel dettaglio cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La prima serata del Festival di Sanremo ha generato commenti e opinioni contrastanti, e proprio come negli anni precedenti non sono certo mancate le bordate della giornalista Selvaggia Lucarelli, la cui penna tagliente non si è lasciata sfuggire proprio nulla. Durante l’edizione del Festival 2025, Lucarelli è stata ospite fissa del DopoFestival e la sua innata capacità di generare polemica e mettere in risalto eventuali gaffe ha tenuto in hype la kermesse per tutta la settimana. Anche quest’anno, pur non partecipando direttamente, la giornalista non si è comunque risparmiata, commentando sui social i vari momenti della prima serata: cosa ha detto.

Selvaggia Lucarelli, le scuse a Pucci e l’iconica signora Gianna

"Vabbè dai chiediamo tutti scusa a Pucci, lui sale sul palco a fare le sue robe, noi diciamo che fa ca***e ma almeno abbiamo qualcosa da scrivere e facciamo partire ‘sto Festival", è stato il primo commento di Selvaggia Lucarelli all’apertura di Sanremo 2026. Ma questa è solo una delle tante frasi pubblicate sui social dalla giornalista nel corso della prima serata del Festival. Durante lo spazio dedicato a Gianna Pratesi, la signora di quasi 106 anni chiamata a celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana, Lucarelli ha commentato scrivendo: "Madonna la signora Gianna ha detto che la sua famiglia era di sinistra e ha fatto ciao ciao ai fascisti. Conti aveva disinnescato il Festival per andare sul sicuro e la simpatica vecchiarda ha fatto saltare il banco".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazio poi al commento su J-Ax: "Grazie, ci hai resuscitati", ha infatti scritto Lucarelli tra le Instagram stories durante l’esibizione del cantante con il brano Italia Starter Pack, una canzone in pieno genere country. Immancabile anche un commento sul trio Conti, Pausini e Can Yaman. Su questo la giornalista ha affermato: "Can Yaman: ‘Laura tu sei come me, quando ti incaponisci…’. ‘Eh. Noi toro, tu sei scorpione Can, poi parliamo di voi pesci Carlo!’. Dialoghi da questo Sanremo". Poi le gaffe sul nome dell’attore turco che tutti abbiamo notato: "Lei lo chiama Can e lui Gian Iamal".

Selvaggia Lucarelli, frecciata ad Arisa: "È da denuncia"

Dopo l’annuncio della classifica provvisoria della prima serata, che ha visto Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez e Masini come preferiti, Selvaggia Lucarelli si è espressa in maniera particolarmente pungente soprattutto nei confronti di Arisa. "La canzone di Arisa è da denuncia in tutte le sedi competenti, voi siete pazzi", ha commentato senza mezzi termini. Successivamente la giornalista ha poi rimarcato di non aver apprezzato per nulla la classifica.

Potrebbe interessarti anche